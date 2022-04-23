احذروا أكواب القهوة البلاستيكية: تريليونات من الجزيئات في مشروبك

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت دراسة جديدة الآن عن أن أوعية المشروبات الساخنة تلقي تريليونات من الجزيئات البلاستيكية المجهرية في مشروبك، وبشكل خاص تعد أكواب القهوة التي تستخدم لمرة واحدة كارثة بيئية، بسبب البطانة البلاستيكية الرقيقة التي تجعل إعادة تدويرها صعبة للغاية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، حلل الباحثون في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا أكواب المشروبات الساخنة ذات الاستخدام الواحد والمغطاة بالبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE)، وهو فيلم بلاستيكي مرن ناعم غالبًا ما يستخدم كبطانة مقاومة للماء.

ووجدوا أنه عندما تتعرض هذه الأكواب للماء عند 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت)، فإنها تطلق تريليونات من الجسيمات النانوية لكل لتر في الماء، ولا يعرف حتى الآن مدى سوء الآثار الصحية على البشر أو الحيوانات.

وكان وجد العلماء المواد البلاستيكية أينما بحثنا في البيئة، فلقد نظروا إلى الجليد في القارة القطبية الجنوبية، قاع البحيرات الجليدية، ووجدوا جزيئات بلاستيكية دقيقة أكبر من حوالي 100 نانومتر.

وتبين من هذه الدراسة أن هذه الجسيمات النانوية تكون ما بين صغيرة جدًا وكبيرة جدًا، ويمكن أن تدخل داخل الخلية، مما قد يؤدي إلى تعطيل وظيفتها.

وجدت دراسة مماثلة أجراها المعهد الهندي للتكنولوجيا في خراجبور في عام 2020 أن مشروبًا ساخنًا للوجبات الجاهزة في كوب يمكن التخلص منه، يحتوي في المتوسط على 25000 من البلاستيك الدقيق، كما تم العثور على معادن مثل الزنك والرصاص والكروم في الماء، واقترح الباحثون أن هذه جاءت من نفس البطانة البلاستيكية.