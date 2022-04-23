كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

لا يغيب ماء الورد عن أي منزل، نظرا لما يقدمه من فوائد صحية ان كان للبشرة أو في استعماله في المأكولات والحلويات.

فيستخدم ماء الورد منذ آلاف السنين، في دول الشرق الأوسط، بالعديد من العلاجات الطبيعية، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا ومضادات الأكسدة، لذلك يعود بفوائد عديدة للبشرة مثل شد المسام وتنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترطيب البشرة وتنعيمها وتقليل الاحمرار، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من ماء الورد للعناية بالبشرة يمكن تنفيذها بسهولة في المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع “purewow”.

وصفات طبيعية من ماء الورد للعناية بالبشرة

ماء الورد كتونر

يمكن استخدام ماء الورد كـ” تونر” من خلال مزج ماء الورد مع المزيد من الماء المقطر، وإضافة القليل من الزيوت العطرية المفضلة، وغمس قطعة قطن في المزيج مع مسح البشرة ويمكن اتباع هذه الوصفة بشكل يومي، ضمن روتين العناية بالبشرة.

وصفة ماء الورد لترطيب البشرة

تحرص الكثير من النساء على الحصول على بشرة رطبة وناعمة لذلك تستخدم العديد من مستحضرات التجميل لتحقيق ذلك ولكن يمكن الحصول على بشرة ناعمة من خلال استخدام ماء الورد فقط، من خلال إضافة ماء الورد إلى الماء عند الاستحمام للحصول على بشرة رطبة كما يساعد على الشعور بالاسترخاء، مما يجعل المرأة تشعر بالمزيد من الثقة بالنفس والسعادة.

وصفة ماء الورد كعطر

تنفق الكثيرات من النساء النقود لشراء عطور قد تكون بعضها مصنوعة من مواد تتسبب في تهيج البشرة، لكن يمكن علاج هذه المشكلة من خلال عمل مزيج من ماء الورد والزيوت الأساسية وخلاصة الفانيليا بكميات متساوية واستخدامها كعطر.

وصفة ماء الورد لتهدئة البشرة

يمكن تهدئة البشرة المصابة بحروق الشمس أو الأكزيما، من خلال خلط ماء الورد بخل التفاح بكميات متساوية وغمس قطعة قطن في الخليط ثم مسح البشرة.