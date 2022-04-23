7 فوائد صحية لتناول كبد الدجاج لصحتك

بيروت - نادين محمد - كثيراً ما يبحث الناس عن الفواكه والخضروات للحصول على العناصر الغذائية والمعادن. فيما يلي قائمة بالفوائد الصحية لتناول كبد الدجاج يجب أن تعرفيها.

فكثيراً ما يبحث الناس عن الفواكه والخضروات للحصول على العناصر الغذائية والمعادن، إلا أن كبد الدجاج يتفوق عليها كثيراً فيما يتعلق بالعناصر الغذائية التي يحتويها.

كبد الدجاج غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية ومحمّل بالعناصر الغذائية الأساسية والمعادن، يساعد تناول 100 جرام من كبد الدجاج على حوالي 172 سعرة حرارية.

2-غني بفيتامين أ

تناول كبد الدجاج يجعل جسمك يساعدك على التخلص من السموم؛ لاحتوائه على فيتامين (أ) في كبد الدجاج يجعله ضرورياً للتخلص الطبيعي من السموم وتقليل ضرر الجذور الحرة، بالإضافة إلى صحة الجلد والرؤية والعظام.

3-نسبة عالية من الحديد

كبد الدجاج مليء بالحديد الذي يساعد في تكوين الصفائح الدموية الحمراء، ويحافظ على صحة الدم. يمكن أن تساعد زيادة تناول الحديد أيضاً في مكافحة فقر الدم.



4-غني بفيتامين ب12

يوجد فيتامين ب12 في الغالب في مصادر الغذاء الحيواني مثل البيض والأسماك الدهنية و الكبد وخاصة كبد الدجاج.

5-منخفضة في السعرات الحرارية

يحتوي كبد الدجاج في الوقت نفسه على نسبة مرتفعة من البروتين ونسبة قليلة من السعرات الحرارية، وقد يؤدي إضافة قطعة صغيرة من كبد الدجاج للعشاء إلى زيادة الشعور بالشبع العام.

6-مصدر للسيلينيوم

يحتوي 100 جرام فقط من كبد الدجاج على أكثر من 100 في المائة من المدخول اليومي المقترح من السيلينيوم الذى يحافظ على صحة الجهاز المناعي للفرد.

وقد وجدت العديد من الدراسات أن عدم كفاية عنصر السيلينيوم قد أتاح الانتشار السريع لـ COVID 19.

7- كبد الدجاج يدعم صحة الأسنان

إذا كنت ترغب في تحسين صحة أسنانك، فلا تهملي كبد الدجاج، يدعم كبد الدجاج أيضاً إنتاج الجسم للدم وهو مثالي للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو مشاكل خلايا الدم الحمراء الأخرى.

يحتوي كبد الدجاج على فيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى، ويحتوي 100 جرام فقط من الكبد على ما يقرب من ثلث احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهاب.

فائدة أخرى لفيتامين ج هي تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، ويزيد من مقاومتها للجوانب الضارة لأشعة الشمس. فلا عجب أن الأشخاص الذين يتناولون الكبد باستمرار يتمتعون بصحة جلد أفضل.

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