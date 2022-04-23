شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التوحد غير اللفظي؟.. تعرف على أعراض وأسباب الاكتشاف المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوحد هو اضطراب وراثي ويمكن أن يحدث لأي شخص تقريبًا بشكل عشوائي، قد يكون هذا الاضطراب تحديًا كبيرًا لكل من الشخص والأشخاص من حولهم، ولكن هناك نوع آخر من التوحد لا يعرف الكثير عنه الكثير. هذا هو التوحد غير الناطق.

وفقا لموقع OnlyMyHealth فأن التوحد غير الناطق لا يعني أن الشخص لا يستطيع التواصل على الإطلاق، فقد يكون قادرًا على التحدث ببضع كلمات وبإيماءات لكن وسائل الاتصال اللفظية تظل مهملة.

ما هو التوحد غير الناطق؟

التوحد غير الناطق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوحد وله العديد من الأعراض المتشابهة جدًا، ولا يعني الشخص الذي يعاني من التوحد غير اللفظي أو غير الناطق أنه لا يستطيع فهم اللغة أو التحدث، ولكن القدرة على التحدث لا تكاد تذكر وبالتالي تحتاج إلى الإيماءات لفهم ما يحاول قوله، عادة، يتم تشخيص التوحد غير اللفظي في سن ما بين 5-7 سنوات.

أعراض التوحد غير اللفظي؟

نظرًا لأن هذا الاضطراب يؤثر على المهارات اللفظية للشخص، فهناك بعض العلامات الواضحة التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان هذا الطفل يعاني من هذا النوع من التوحد أم لا.

بدء محادثة غير تلقائية أو الاستجابة لها

استخدام بضع كلمات فقط أو عدم التحدث بجمل كاملة

استخدام المزيد من الأصوات بدلاً من الكلمات للتواصل، على الرغم من أن آباء أفراد الأسرة قد يكونون قادرين على فهم هذه الأصوات، إلا أنه عادة لا يكون من الممكن معرفة ذلك .

لا يعتمدون على الوضع اللفظي أو اللغة المنطوقة للمحادثة أو طلب شيء ما، وما إلى ذلك .

لا يعني عدم القدرة على الكلام بالضرورة أن الشخص لا يستطيع فهم لغتك، لا يزال الباحثون يبحثون عن طرق لفهم التوحد غير الناطق .

أسباب التوحد غير اللفظي؟

أي نوع من أنواع التوحد يضعك في حالة معقدة للغاية. لا يزودك تشخيص التوحد بمعلومات كافية لمعرفة سبب حدوث التوحد. قد يسبب التوحد مجموعة من الأعراض، لكنها أيضًا ليست ذات صلة كبيرة، يختلف تطور التوحد أيضًا عن الظهور السريع خلال أيام أو أسابيع قليلة أو أكثر في وقت جديد. فيما يلي بعض الأسباب المحتملة للتوحد غير اللفظي-

الوراثة:

هناك بعض العوامل الجينية التي يمكن أن تكون مسؤولة عن زيادة احتمالية الإصابة بالتوحد، عادة ما يكون الشخص الأكثر عرضة للإصابة بالتوحد قريبًا من أحد أفراد الأسرة الذي يعاني من بعض أعراض التوحد.

الاضطرابات الجينية والكروموسومية:

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات وراثية أو نمائية معينة، مثل السل ومتلازمة إكس الهش، هم أكثر عرضة للإصابة بالتوحد أو التوحد غير اللفظي.

أثناء الحمل والرضاعة:

قد يكون من الممكن أن تتعرض المرأة الحامل لبعض الأدوية، نتيجة لذلك، في الرحم، قد يزيد من فرصة التوحد عند ولادة الطفل.