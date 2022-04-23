شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الأرض 2022.. اعرف تأثير تغيُّر المناخ على صحة الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال بيوم 22 أبريل باسم يوم الأرض ويهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض حتى يتمكن من الازدهار.

تحافظ الأرض على الحياة ومن مسؤوليتنا ضمان الاعتناء بها، وسيؤدي عدم القدرة على القيام بذلك إلى تدهور صحة البشر ورفاههم، يمكن أن يكون للعوامل البيئية تأثير كبير على الصحة وزيادة في النشاط البشر يتغير المناخ أدى إلى زيادة كبيرة في المضاعفات الصحية الناجمة عن المناخ.

تغيُّر المناخ والصحة

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها تغير المناخ على صحتك وفا لموقع " timesnownews" :

تغيُّر المناخ .. التدهور البيئي وسوء التغذية:

يمكن أن تؤثر حالات التدهور البيئي على الظروف المعيشية ، وممارسات إنتاج الغذاء ، وتوافر المياه ، وما إلى ذلك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور الصحة بسبب الجفاف وسوء التغذية والهجرة القسرية وغيرها من القضايا.

الظروف الجوية القاسية والقضايا الصحية:

يمكن أن يؤثر التغيير الجذري في الأحوال الجوية مثل درجات الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة على الصحة جسديًا وعقليًا، وقد تشمل بعض المشكلات الصحية الشائعة السكتات الدماغية الحرارية ، والجفاف ، وانخفاض درجة حرارة الجسم ، وقضمة الصقيع ، ومشاكل القلب والأوعية الدموية ، وما إلى ذلك.

زيادة في تلوث الهواء وأمراض الجهاز التنفسي:

يمكن أن تؤدي زيادة ملوثات الهواء والجسيمات إلى العديد من مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن والربو وانتفاخ الرئة وما إلى ذلك، علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الحساسية وأمراض جلدية متعددة مثل خلايا النحل والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد .

انخفاض جودة المياه والأمراض التي تنقلها المياه:

يمكن أن يكون لتلوث المياه آثار خطيرة طويلة وقصيرة المدى على الصحة، بعض أمراض تجويف المياه التي يمكن أن يتعرض لها البشر بسبب انخفاض جودة المياه هي الكوليرا ، وداء الكريبتوسبوريديوس ، وداء البريميات ، إلخ.

البيئة المتغيرة للنواقل وزيادة الأمراض المنقولة بالنواقل:

أدت التغيرات الدراماتيكية في درجة الحرارة والارتفاع في مستوى سطح البحر إلى تغيير بيئة النواقل. هذا يمكن أن يسبب زيادة في الأمراض المنقولة بالنواقل مثل حمى الضنك ، والملاريا ، وفيروس هانتا ، ومرض لايم ، وحمى الوادي المتصدع ، إلخ.