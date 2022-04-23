شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على الإجراءات الاحترازية لتكون فى مأمن من كورونا بالمناسبات والأعياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغفل كثير من الناس عن اتباع عادات صحية في رمضان، خصوصا في الخروجات الجماعية واللقاءات فى الإفطار والسحور.. إن فيروس كورونا لم ينته ولم يتم القضاء عليه بشكل نهائي لكى نتخلى عن عادات الوقاية الصحية، لذلك ينصح خبراء الصحة العامة وفقا لموقع ويب ميديكال بضرورة الإلتزام بالخطوات الاحترازية فى المناسبات الدينية والأعياد.. بداية يشير التقرير إلى أن كورونا لم تؤثر علينا من الناحية الصحية فحسب ولكن أيضًا عقليًا وماليًا واجتماعيًا، إن الاضطراب الذي يسببه الوباء كارثي، لقد فقد ملايين الأشخاص حياتهم بالفعل وهذه الحصيلة تتزايد يومًا بعد يوم. تواجه العديد من الشركات تهديدًا تجريبيًا، حوالي 3.3 مليار طبقة عاملة عالمية معرضة لخطر فقدان مهنتها. بصرف النظر عن هذا ، كان القطاع غير المنظم هو الأكثر تضرراً من هذا الوباء. لكن لا يمكننا أن نفقد الأمل الآن. علينا معًا مكافحة هذا الوباء ومن أجل ذلك ، نحتاج إلى اتباع السلوك المناسب لـفيروس كورونا، بحسب موقع "only my health".أهمية السلوك الملائم فيروس كورونا
السلوك المناسب لـ فيروس كورونا هو في الأساس مجموعة من الإرشادات التي تمت صياغتها ليتبعها الأشخاص لمنع انتشار فيروس كورونا، يعد السلوك المناسب مهمًا في هذه الأوقات للتحكم في زيادة الحالات وتجنب الإهمال الذي كان واضحًا تمامًا في الماضي القريب، بالنظر إلى هذه النقاط بالتفصيل ، يمكن للمرء أن يمنع نفسه من الإصابة بالكورونا أو الإصابة بالعدوى، هذه بعض الإرشادات العامة التي يمكن القيام بها دون أي ضجة لا داعي لها لمساعدتنا على الخروج من هذا الوباء.
إرشادات السلوك المناسب لـفيروس كورونا
تحية دون اتصال جسدي مع أي شخص.
حافظ على المسافة الاجتماعية.
ارتداء قناع غطاء الوجه القابل لإعادة الاستخدام.
تجنب لمس العينين والأنف والفم.
الحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي.
اغسل يديك بشكل متكرر وشامل.
لا تمضغ التبغ أو الخيني أو غيره أو تبصق في الأماكن العامة..
قم بتنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام.
تجنب السفر غير الضروري.
لا تميز ضد أي شخص.
تفريغ تشكيل الحشد وتشجيع السلامة.
لا تنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل معلومات غير مؤكدة أو سلبية.
ابحث عن معلومات حول فيروس كورونا من مصادر موثوقة.
هل يمكن أن يصاب الإنسان دون أن يخرج؟
هناك فرصة ضئيلة تقريبا للإصابة بعدوى كورونا إذا كنت تقيم في منزلك دون أي تفاعل جسدي مع شخص خارجي، يمكن أن تستمر العدوى فقط إذا كان هناك اتصال ما الشخص الذي يتخذ جميع التدابير ويتجنب أي اتصال جسدي مع أشخاص آخرين لن يكون مصابًا كورونا.
احتفظ بجميع أرقام الطوارئ معك ، واستنشق البخار بشكل متكرر ، واحتفظ بمقياس التأكسج النبضي معك لمواصلة فحص مستوى الأكسجين ، وشرب الكثير من الماء، والنوم في وضعية الانبطاح فقط ، وتناول طعامًا مغذيًا.