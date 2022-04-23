شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على الإجراءات الاحترازية لتكون فى مأمن من كورونا بالمناسبات والأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغفل كثير من الناس عن اتباع عادات صحية في رمضان، خصوصا في الخروجات الجماعية واللقاءات فى الإفطار والسحور.. إن فيروس كورونا لم ينته ولم يتم القضاء عليه بشكل نهائي لكى نتخلى عن عادات الوقاية الصحية، لذلك ينصح خبراء الصحة العامة وفقا لموقع ويب ميديكال بضرورة الإلتزام بالخطوات الاحترازية فى المناسبات الدينية والأعياد.. بداية يشير التقرير إلى أن كورونا لم تؤثر علينا من الناحية الصحية فحسب ولكن أيضًا عقليًا وماليًا واجتماعيًا، إن الاضطراب الذي يسببه الوباء كارثي، لقد فقد ملايين الأشخاص حياتهم بالفعل وهذه الحصيلة تتزايد يومًا بعد يوم. تواجه العديد من الشركات تهديدًا تجريبيًا، حوالي 3.3 مليار طبقة عاملة عالمية معرضة لخطر فقدان مهنتها. بصرف النظر عن هذا ، كان القطاع غير المنظم هو الأكثر تضرراً من هذا الوباء. لكن لا يمكننا أن نفقد الأمل الآن. علينا معًا مكافحة هذا الوباء ومن أجل ذلك ، نحتاج إلى اتباع السلوك المناسب لـفيروس كورونا، بحسب موقع "only my health".

أهمية السلوك الملائم فيروس كورونا

السلوك المناسب لـ فيروس كورونا هو في الأساس مجموعة من الإرشادات التي تمت صياغتها ليتبعها الأشخاص لمنع انتشار فيروس كورونا، يعد السلوك المناسب مهمًا في هذه الأوقات للتحكم في زيادة الحالات وتجنب الإهمال الذي كان واضحًا تمامًا في الماضي القريب، بالنظر إلى هذه النقاط بالتفصيل ، يمكن للمرء أن يمنع نفسه من الإصابة بالكورونا أو الإصابة بالعدوى، هذه بعض الإرشادات العامة التي يمكن القيام بها دون أي ضجة لا داعي لها لمساعدتنا على الخروج من هذا الوباء.