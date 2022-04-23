شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 5 أنواع بكتيريا مسؤولة عن سرطان البروستاتا للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء بكتيريا مرتبطة بسرطان البروستاتا والتي اعتبرت ثورة محتملة للوقاية من أكثر أشكال المرض فتكًا وعلاجها.

وفقا لجريدة " theguardian"، أجرى باحثون بقيادة جامعة إيست أنجليا تحليلات جينية معقدة على البول وأنسجة البروستاتا لأكثر من 600 رجل مصابين بسرطان البروستاتا وغير مصابين ، ووجدوا خمسة أنواع من البكتيريا مرتبطة بالتطور السريع للمرض.

لا تثبت الدراسة أن البكتيريا تسبب سرطان البروستاتا أو تؤدي إلى تفاقمه ، ولكن إذا أكد العمل الجاري الآن دورها ، يمكن للباحثين تطوير اختبارات لتحديد الرجال الأكثر عرضة للخطر وربما العثور على مضادات حيوية لمنع السرطان من قتل الآلاف من الأرواح كل عام.

قالت الدكتورة هايلي لوكستون من جامعة سرطان البروستات بالمملكة المتحدة ، التي شاركت في تمويل البحث : "هذا اكتشاف مثير لديه القدرة على إحداث ثورة حقيقية في العلاج للرجال" .

كتب العلماء في المجلة الأوروبية لطب أورام المسالك البولية ، كيف وجدت تحقيقاتهم الجينية 5 أنواع من البكتيريا - ثلاثة جديدة في العلم - مرتبطة بسرطان البروستاتا المتقدم، كان الرجال الذين لديهم نوع واحد أو أكثر في أنسجة البول أو البروستاتا أو الورم لديهم أكثر عرضة بمقدار 2.6 مرة لرؤية السرطان في مراحله المبكرة يتطور إلى مرض متقدم أكثر من الرجال الذين لم يفعلوا ذلك.

قال كبير العلماء كولين كوبر، أستاذ علم الوراثة السرطانية في جامعة إيست أنجليا ، إنه من المحتمل أن البكتيريا ليست متورطة في المرض، على سبيل المثال ، قد يعاني الرجال المصابون بسرطان البروستاتا الأكثر عدوانية من نقص في جهاز المناعة مما يسمح لبكتيريا معينة بالنمو، لكن الباحثين يشتبهون بشدة في أن الميكروبات لها علاقة ، مثلما تزيد عدوى الملوية البوابية من خطر الإصابة بسرطان المعدة .

قال كوبر: "إذا كنت تعرف على وجه اليقين أن نوعًا من البكتيريا يسبب سرطان البروستاتا ، فيمكنك عمل مضاد حيوي لإزالته وهذا سيمنع تقدمه ، كما يأمل المرء"، لكنه حذر من أن هذا ليس واضحًا كما يبدو، هناك العديد من التعقيدات، لا تصل المضادات الحيوية إلى البروستاتا جيدًا وستحتاج إلى اختيار مضاد حيوي لا يقتل سوى بكتيريا معينة ".

في حين أن سرطان البروستاتا هو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض الموجود عند الرجال ، إلا أن المرضى يموتون في كثير من الحالات بسبب المرض وليس بسببه.

"إذا تمكن الفريق من إثبات أن هذه البكتيريا التي تم تحديدها حديثًا لا يمكنها فقط التنبؤ بسرطان البروستاتا ، بل تسببه في الواقع ، فقد نكون قادرين على منع حدوث سرطان البروستاتا لأول مرة، وسيكون هذا إنجازًا كبيرًا يمكن أن ينقذ الآلاف من الأرواح كل عام. "