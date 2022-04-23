شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من تلف العين المرتبط بإدمان التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر التدخين على مخاطر الإصابة بالسرطان إلى أمراض القلب والسمنة وحتى مرض السكري، وليست الرئتان والقلب والكبد فقط هي التي تعاني من الضربات الشديدة للتدخين؛ تتأثر عيناك أيضًا، يقول الخبراء أن التدخين قد يضاعف من خطر الإصابة بمرض السكري مما قد يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري- حالة تتلف فيها الأوعية الدموية في العين مما يؤدي إلى فقدان البصر، ولكن هناك الكثير لمفهوم تلف العين بسبب التدخين.

كيف يؤثر التدخين على العيون؟

أثناء شرح المخاطر الصحية للتدخين وكيف يمكن أن يؤثر على العينين، يؤكد الخبراء وفقا لموقع " timesofindia" على أهمية توخي الحذر بشأن ما يأكله المرء في اليوم والحصول على قدر كافٍ من الحركة لأن التمارين الرياضية تعزز الدورة الدموية وبالتالي ترفع مستويات الأكسجين في الدم وتزيل السموم.

عدم وضوح الرؤية:

يمكن أن يؤدي التدخين إلى نقص الأكسجين في العين مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية ، والإحساس بالحرقان في العين ، والدموع المفرطة. يمكن أن يساعد التمرين أو الحركة في الحفاظ على صحة العين عن طريق منع هذه الحالة. وإذا كنت تعمل في وظيفة مكتبية ، فإن الحفاظ على نشاطك أثناء النهار له أهمية قصوى. سواء كان الأمر يتعلق بصعود السلالم للتجول عند إجراء المكالمات - يمكن أن تكون الحركة بأي شكل من الأشكال مفيدة.

جفاف العيون :

الترطيب مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بعكس الآثار السلبية للتدخين على العين. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين بمقدار الضعف، لذلك ، يجب أن يأخذوا فترات راحة منتظمة من وقت الشاشة، يمكن أن تساعدك قاعدة 20-20-20 - كل 20 دقيقة ، توقف عن التحديق في الكمبيوتر وانظر إلى شيء على بعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية. يمكن أن يساعد ذلك في تجنب مخاطر عدم وضوح الرؤية أو منع جفاف العين من التفاقم.

إعتام عدسة العين:

إعتام عدسة العين هو عامل خطر آخر عندما يتعلق الأمر بالتدخين. إعتام عدسة العين هو حالة تتميز بتعتيم عدسة العين الطبيعية والتي لا يمكن عكسها إلا من خلال الجراحة، في سن مبكرة، تشبه العدسات زجاجًا شفافًا يسمح للناس بالنظر إليها بسهولة، مع تقدم العمر، تصبح متجمدة ويبدأ ذلك في الحد من الرؤية.

قد تكون الأعراض التالية مدعاة للقلق:

عدم وضوح الرؤية، ضبابي

تبدو الأضواء ساطعة ومشرقة للغاية

تبدو الألوان متقاربة

صعوبة في رؤية الأشياء في الإضاءة المنخفضة

كيف يمكن عكس ضرر العين الناجم عن التدخين؟

يمكن أن تكون النصائح التالية الموصي بها من الخبراء هي المفتاح لعكس تلف العين المرتبط بالتدخين: