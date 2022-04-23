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تعرف على أعراض قرحة المعدة وأسبابه

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القاهرة - سامية سيد - القرحة الهضمية عبارة عن تقرحات مفتوحة تظهر على البطانة الداخلية للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، و أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو ألم المعدة وحسب ما ذكره موقع فأن هناك mayoclinic علامات تدل على الإصابة بتقرحات المعدة وهى:

الأسباب الأكثر شيوعًا للقرحة الهضمية هي الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) والاستخدام طويل الأمد للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف) ، لا يسبب الإجهاد والأطعمة الغنية بالتوابل القرحة الهضمية ومع ذلك ، يمكن أن تزيد الأعراض سوءًا.

 

أعراض قرحة المعدة
 

-ألم حارق في المعدة.

-الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو التجشؤ.

-عدم تحمل الأطعمة الدسمة.

-حرقة من المعدة.

-صعوبة في التنفس.

-شعور بالاغماء.

-الغثيان أو القيء.

-فقدان الوزن غير المبرر.

-تغيرات الشهية.

 

أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو ألم المعدة الحارق، و يزيد حمض المعدة من الألم سوءًا ، مثله مثل المعدة الفارغة غالبًا ما يمكن تخفيف الألم عن طريق تناول بعض الأطعمة التي تقلل من حموضة المعدة أو عن طريق تناول دواء مخفض للحموضة ، ولكن بعد ذلك قد يعود مرة أخرى قد يكون الألم أسوأ بين الوجبات وفي الليل.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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