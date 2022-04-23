شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية للمساعدة فى خفض الوزن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تجد صعوبة فى إنقاص الوزن؟، أحد العوامل الرئيسية التى تجعل الناس غير قادرين على جنى ثمار العمل الجاد هو انخفاض التمثيل الغذائي، لن يؤدى ذلك إلى إعاقة خططك لفقدان الوزن فحسب، بل يعرضك أيضًا لخطر الإصابة بمرض شديد.

وفقا لموقع " medicalxpress" يمكنك تولى مسئولية صحة التمثيل الغذائى عن طريق الحفاظ على 6 عوامل تحت السيطرة.

كيف يؤثر انخفاض التمثيل الغذائى على فقدان الوزن؟

التمثيل الغذائي، الذى يُعرف غالبًا باسم معدل التمثيل الغذائي، هو سلسلة من الأحداث الكيميائية التى تحدث فى الجسم الحى لإنتاج واستنفاد الطاقة اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

يحرق الشخص الذى يعانى من عملية التمثيل الغذائى "المنخفضة" (أو البطيئة) سعرات حرارية أقل أثناء الراحة وأثناء النشاط ، مما يتطلب استهلاك سعرات حرارية أقل لمنع زيادة الوزن.

ضع فى اعتبارك هذه العوامل للحفاظ على صحة التمثيل الغذائي فيما يلى بعض النصائح التى يمكن أن تساعدك فى الحفاظ على صحة التمثيل الغذائى الخاص بك: اهتم بمحيط خصرك

صدق أو لا تصدق ، محيط خصرك هو الذى يهم أكثر من وزنك. بالنسبة للنساء ، الخصر الأكبر من 35 بوصة يعتبر عامل خطر للإصابة بالأمراض. بالنسبة للرجال ، 40 بوصة وما فوق قد يكون مصدر قلق. من الأهمية بمكان فقدان الدهون الحشوية أو دهون البطن للحفاظ على عملية التمثيل الغذائى الخاصة بك تحت السيطرة.

الحفاظ على مستويات السكر فى الدم

عامل آخر يلعب دورًا محوريًا فى الحفاظ على صحة التمثيل الغذائى هو مستويات السكر فى الدم. يزيد داء السكرى من النوع 2 من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. فى حالة زيادة مستويات السكر فى الدم عن 100 مجم / ديسيلتر ، يجب عليك استشارة الطبيب لتجنب المضاعفات الصحية.

حافظ على مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول

يجب أن تضع فى اعتبارك مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول لديك عند قياس صحتك الأيضية، وفقًا للخبراء ، قد يكون قياس الدهون الثلاثية فوق 100 مشكلة ، كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم يمكن أن يكون أيضًا عامل خطر للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، أفضل طريقة للحفاظ على التمثيل الغذائى الخاص بك تحت السيطرة هى من خلال تتبع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول لديك .

يجب أن يكون ضغط دمك طبيعيًا

يعد الحفاظ على ضغط الدم أحد أهم العوامل التى يُعتقد أنها تقلل من المخاطر الصحية، يلعب ضغط الدم دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة التمثيل الغذائي، المعدل الطبيعى لضغط الدم هو 130/80 مم زئبق ، وأى شيء أعلى منه يمكن أن يكون مؤشراً على متلازمة التمثيل الغذائى أو بعض الأمراض الأخرى، من الأفضل أن تكون على اطلاع وتحافظ على مستويات ضغط الدم لديك تحت السيطرة.