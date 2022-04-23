شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لتخفيف سريع للحموضة.. منها الموز واليانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحموضة أو ارتجاع الحمض مشكلة شائعة يعاني منها الجميع في وقت ما من حياتهم. يحدث هذا عندما لا يعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح ويؤدي إلى عودة الأحماض الصفراوية أو المعدة إلى المريء أو أنبوب الطعام. هذا يسبب التهيج الذي نعرفه بالحموضة

لا يمكن هضم الطعام الذي نتناوله إلا عندما تنتج الغدد المعدية في معدتك الأحماض. الإفراط في إنتاج هذه الأحماض يؤدي إلى الحموضة. أكثر أعراض ارتجاع الحمض شيوعًا هو الشعور بالحرقان أسفل عظم الصدر. ومن المعروف أيضا باسم الحموضة المعوية. تؤدي عادات الأكل السيئة إلى حدوث هذه الحالة.

أعراض الحموضة

وفقا لموقع " healthsite" فأن الأعراض الشائعة للحموضة هي الألم والحرقان في الصدر والمعدة أو الحلق والغازات وعسر الهضم ورائحة الفم الكريهة. قد تعاني أيضًا من الإمساك وتشعر بالغثيان والشعور بثقل في المعدة بعد الأكل. في بعض الأحيان قد تتجشأ بشكل متكرر.

العلاجات المنزلية للحموضة

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موز

يمكن أن يساعدك الموز إذا كنت تعاني من هذه الحالة، فهو مصدر غني للبوتاسيوم وتساعد في الحفاظ على مستوى إنتاج الحمض في معدتك تحت السيطرة. تساعد مكونات معينة في الفاكهة أيضًا على زيادة إنتاج المخاط في معدتك ، مما يساعد على حمايتها من الآثار الضارة للإفراط في إنتاج الأحماض، تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تسريع عملية الهضم ، ومنع عودة الحموضة.

الحليب بارد

يحتوي الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يساعد على منع تراكم الأحماض وامتصاص الأحماض الزائدة المنتجة ، وبالتالي تقليل أعراض الحموضة. كما أن كونه باردًا يوفر راحة فورية من الإحساس بالحرقان الذي يشعر به المرء أثناء ارتداد الحمض.

اليانسون

جرب هذا العلاج في المرة القادمة التي تشعر فيها بالحرقان واحصل على راحة فورية، فله خصائص قوية مضادة للقرحة (بسبب الزيوت الطيارة التي يحتويها) ، مما يساعد على الهضم ويخفف الإمساك، يساعد على تبريد بطانة المعدة ، مما يقلل من الإحساس بالحرقان الذي تشعر به أثناء نوبة الحموضة.

القرنفل

هذه التوابل مفيدة للهضم ويمكن أن تساعد في منع ومكافحة ارتداد الحمض، عند المضغ ، تتفاعل براعم التذوق لديك مع الطعم اللاذع للقرنفل وتفرز اللعاب الزائد ، والذي بدوره يساعد على الهضم ويتغلب على أعراض الحموضة. هذه التوابل لها خصائص طارد للريح وتساعد على تحسين التمعج (حركة الطعام أسفل المعدة).

أوراق النعناع

هذا هو الحل الأمثل للأشخاص الذين يعانون بشكل متكرر من الحموضة،حيث يساعد على خفض المحتوى الحمضي للمعدة ويحسن الهضم. له تأثير تبريد يساعد في تقليل الألم والحرق المرتبطين بارتجاع الحمض.

الزنجبيل

هذا يعزز الهضم ويحافظ أيضًا على اضطرابات المعدة الأخرى ويساعد في امتصاص واستيعاب العناصر الغذائية الأساسية بشكل أفضل، كما أنه يحمي معدتك من القرحة عن طريق تعزيز إفراز المخاط وتقليل تأثير الحمض على معدتك.