المشروبات المفيدة لألتهاب المعدة

بيروت - نادين محمد - كثيرة هي المشروبات المفيدة لالتهاب المعدة، فقد يكون شاي الأعشاب مشروباً غذائياً مفيداً لعلاج التهاب المعدة.

يعد التهاب المعدة هو مشكلة صحية تحدث عندما تدمر بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، أو بكتيريا الملوية البوابية، الأغشية المخاطية التي تغلف معدتك.

يتميز التهاب المعدة بألم خفيف في المعدة أو بأعراض أخرى، وعلى الرغم من أن عدوى الملوية البوابية هي سبب شائع لالتهاب المعدة، إلا أنها ليست العامل الوحيد المُسبب لهذه المشكلة الصحية.

وفقاً لـ "The New York Times Health Guide"، قد يكون سبب التهاب المعدة أيضاً هو الالتهابات الفيروسية وبعض اضطرابات المناعة الذاتية. إذا كنت مصاباً بالتهاب المعدة، فقد تشعر بألم في الجزء العلوي من البطن، وتفقد شهيتك وتشعر بالغثيان والقيء.

شاي الأعشاب

قد يكون شاي الأعشاب مفيداً بشكل خاص في علاج التهاب المعدة، وتعد أفضل أنواع الشاي البابونج. قد تكون المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات A و C وبيتا كاروتين مفيدة أيضاً.

قد يكون الشاي الذي يحتوي على البابونج من أكثر المشروبات الغذائية فائدة في علاج التهاب المعدة، فهو يحتوي على مادة الأبجينين، وهي مادة تساعد على التئام الأغشية المخاطية التالفة وتخفيف نشاط الجذور الحرة الضارة في الجسم.



تناول الشاي الأخضر مع عسل المانوكا

قد يساعد الشاي الأخضر وعسل مانوكا على تهدئة المعدة، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن شرب الشاي الأخضر أو الأسود مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتشار بكتيريا الملوية البوابية في الجهاز الهضمي.

قد يكون عسل مانوكا مفيداً أيضاً؛ لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في مكافحة العدوى.

يعتقد البعض أن تناول الماء الدافئ وحده يمكن أن يهدئ المعدة ويساعد على الهضم. ويتوفر عسل مانوكا للشراء في المتاجر الصحية وعبر الإنترنت .

تناول عصير التفاح

يحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد، التي لها تأثير مضاد للأكسدة في الجسم وقد تمنع نمو بكتيريا الملوية البوابية، وهي نوع من البكتيريا التي تسبب عادة التهاب المعدة وقرحة المعدة. التفاح غني أيضاً بالألياف، والنظام الغذائي الغني بالألياف مفيد للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة.

عصير البطاطس

علاج منزلي رائع لالتهاب المعدة، وهو يقلل من الحموضة في المعدة مما يؤدي إلى تقليل الألم والارتجاع الحمضي وحرقة المعدة. عصير البطاطس فعال ضد التهاب المعدة الحاد أو المزمن أو الناجم عن الإجهاد.

المكونات:

2 إلى 3 ثمرات بطاطس نيئة

150 مل ماء دافئ

التحضير:

قشري وابشري البطاطس. ضعي البطاطس المبشورة في مصفاة فوق وعاء واسكبي الماء الدافئ فوق البطاطس. يمكن أيضاً تناول هذه المياه قبل 30 دقيقة من وجبتين رئيسيتين (كحد أقصى).

طريقة أخرى لتحضير عصير البطاطس هي خلط البطاطس المبشورة بالماء في الخلاط، ثم تصفية الخليط قبل الشرب. يمكنك أيضاً استبدال الماء الدافئ بعصير البطيخ لتحسين مذاقه.

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