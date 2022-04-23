رجيم الشوربة الحارقة للدهون في أسبوع العيد 

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم الشوربة الحارقة للدهون من البرامج التي ينصح باتباعها في ايام العيد وما بعدها. فهو يساعد على تخسيس الوزن في مدة زمنية قصيرة. لكن من الضروري الحرص على تطبيق هذه الحمية بالطريقة الصحيحة من اجل الحصول على افضل نتيجة، علماً انها تساعد على انقاص ما لا يقل عن 3 الى 5 كيلوغرمات في 7 ايام فقط.



من المفيد أن يتم تطبيق برنامج رجيم الشوربة الحارقة للدهون في حال الرغبة في خسارة الوزن بسرعة خلال اسبوع العيد.

اليوم الاول



يمكن في هذا اليوم تناول الشوربة الصحية مع الفواكه باستثناء الموز. ومن المهم تناول الشمام والبطيخ لأنهما لا يحتويان على عدد كبير من السعرات الحرارية. كما يسمح بشرب عصير الفواكه الطازج 100% ، الشاي او القهوة من دون سكّر والماء.

اليوم الثاني



- في هذا اليوم يجب تناول الخضار الطازجة أو المعلبة، المطهوة على البخار أو النيئة. كذلك من الممكن الاستفادة منها من اجل تحضير شوربة خالية من الدهون الضارة ومن دون زيوت.

- يجب تناول الخضار الخضراء.

- في المساء ينصح بتناول حبة بطاطا كبيرة مشوية في الفرن. ويمكن اضافة القليل من زيت الزيتون اليها. وفي هذا اليوم الافضل عدم تناول الفواكه.

اليوم الثالث



- يجب جمع برنامجي اليومين السابقين أي يمكن تناول الخضار باستثناء البطاطا والفواكه ما عدا الموز.

- من المهم التركيز على الشوربة.

- من الممكن في هذه المرحلة أن تتم خسارة ما لا يقل عن 2 الى 3.5 كيلوغرامات.

اليوم الرابع



- يجب في هذا اليوم تناول الشوربة فقط.

- يمكن اضافة الموز كبديل للسكّر.

- من الممكن شرب الحليب الخالي من الدسم مرة واحدة.

اليوم الخامس



- هو يوم اللحم. يمكن خلاله تناول قطعة متوسطة الحجم من اللحم الخالي من الدهون مع 5 حبات طماطم.

- من الضروري شرب من 5 الى 8 اكواب من الماء من اجل تخليص الجسم من حمض اليوريك الناتج عن تناول اللحم.

- يجب تناول الشوربة مرتين.

اليوم السادس



- في هذا اليوم من رجيم الشوربة الحارقة للدهون يمكن تناول الخضار باستثناء البطاطا.

- يسمح ايضاً بتناول اللحوم والارز الكامل المطهو على البخار والفواكه او عصيرها الطازج الطبيعي 100%.

- ويجب تناول الشوربة مرة واحدة.

اليوم السابع



- في اليوم السابع والاخير من الرجيم يمكن تناول الارز الكامل المطهو على البخار، الفواكه او عصيرها الطبيعي 100% مع الخضار.

- يجب ايضاً تناول الشوربة مرة على الاقل.

وصفة الشوربة الحارقة للدهون



من اجل تطبيق برنامج رجيم الشوربة الحارقة للدهون في اسبوع العيد، من الضروري اولاً معرفة كيفية تحضير افضل الوصفات واكثرها سهولة.

المكونات

5 حبات بصل كبيرة

غصن من الكرافس

3 حبات من الكوسى

مكعب من مرق الدجاج غير الدسم

يمكن اضافة القليل من الملح والفلفل الحلو والثوم

الطريقة

1- تغسل كل الخضار وتقطع الى قطع متوسطة الحجم وتوضع مع المكونات الاخرى في وعاء الطهو. تترك مع كمية كافية من الماء على نار قوية لمدة 10 دقائق ثم على نار هادئة الى ان تنضج الخضار.

2- يمكن بعد هذا طحن الشوربة. ويشار الى ان رجيم الشوربة الحارقة للدهون يساعد على تنقية الجسم من السموم وعلى حرق السعرات الحرارية وعلى الحفاظ على قوام رشيق بعد العيد.

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