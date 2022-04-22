أسباب قرحة المعدة وطرق علاجها.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعد قرحة المعدة المؤلمة والمتكررة لا تؤدي فقط إلى تعطيل عملية الهضم، بل يمكنها أن تؤثر بشكل خطير على نوعية حياتك، يمكن علاج القرحة بالتخلي عن عادات معينة أو تناول الأدوية، وذلك حسب ما ذكره موقع ” eatthis”.

ويرتبط تكوين القرحة الهضمية بكتيريا تسمى “الملوية البوابية” في المعدة والأدوية المضادة للالتهاب في 50٪ من المرضى، وبالنسبة للـ 50٪ المتبقية، هناك أسباب متنوعة مثل الأدوية، وعوامل نمط الحياة “التدخين”، والإجهاد الفسيولوجي الشديد، والعوامل الوراثية، ولكن في كثير من الأحيان يكون السبب غير معروف.

ولا يرتبط ألم القرحة مع شدة التقرح، ويمكن إجراء تشخيص القرحة من خلال سلسلة المنظار GI أو التنظير العلوي، إذا أثبت الفحص وجود جرثومة المعدة في الجهاز الهضمي تستخدم مجموعة من المضادات الحيوية لقتلها ومن ثم علاج قرحة المعدة ولكن لا تتناولها إلا بعد استشارة الطبيب، وتشمل هذه الأدوية : أموكسيسيلين “أموكسيل”، كلاريثروميسين “بياكسين”، ميترونيدازول “فلاجيل”، تينيدازول “تنداماكس”، تتراسيكلين وليفوفلوكساسين.

تحديد المضادات الحيوية المستخدمة يعتمد على المكان الذي تعيش فيه ومعدلات مقاومة المضادات الحيوية فى الجسم لمدة أسبوعين بالإضافة إلى أدوية إضافية لتقليل حمض المعدة مثل مثبطات مضخة البروتون وربما البزموت سبساليسيلات “بيبتو بيسمول”.

تعمل مثبطات مضخة البروتون على تقليل حمض المعدة عن طريق منع عمل أجزاء الخلايا التي تنتج الحمض وأهمها: أوميبرازول “بريلوسيك” ولانسوبرازول “بريفاسيد” ورابيبرازول “أسيفيكس” وإيزوميبرازول “نيكسيوم” وبانتوبرازول “بروتونيكس”.

قد يتسبب الاستخدام طويل الأمد لمثبطات مضخة البروتون، خاصة عند الجرعات العالية فى زيادة خطر الإصابة بكسور في الورك والرسغ والعمود الفقري لذلك اسأل طبيبك عما إذا كان مكمل الكالسيوم قد يقلل من هذه المخاطر.

تعمل مضادات الحموضة على تحييد حمض المعدة الموجود ويمكن أن تخفف الآلام بشكل سريع أما الآثار الجانبية لهذا العلاج فهى الإمساك أو الإسهال ولكن يجب معرفة أن مضادات الحموضة أن تقلل الأعراض ولكنها لا تعالج قرحة المعدة.

يصف الطبيب فى بعض الحالات أدوية تسمى عوامل حماية الخلايا التي تساعد في حماية الأنسجة التي تبطن المعدة والأمعاء الدقيقة.