شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين ب 12.. علامات النقص تمهد الطريق لسرطان المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 أساسي لإنتاج خلايا الدم الحمراء، لذلك بدونه يصبح الجسم محرومًا من الأكسجين، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من B12 أيضًا إلى تعريض النهايات العصبية للتلف، مما يؤدي إلى ظهور عدد من المضاعفات متعددة الحواس.

حذرت بعض الهيئات الصحية وفقا لموقع " express"، من أن الحالة مع بدء التأثير على الخلايا السليمة في المعدة قد تعرض الجسم للإصابة بسرطان المعدة، ينتج سرطان المعدة بشكل رئيسي عن عدد كبير من الطفرات الجينية في خلايا المعدة، والتي تبدأ في التكاثر.

يؤدي هذا السلوك غير المنضبط في النهاية إلى تكوين ورم قد يكون مهددًا للحياة، تنجم معظم الحالات عن الاستعداد الوراثي أو عادات نمط الحياة مثل التدخين، ولكن قد تكون المستويات غير الكافية من العوامل الداخلية سببًا آخر.

وفقًا لـ NHS: "إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12 بسبب فقر الدم الخبيث، وهي حالة يهاجم فيها جهازك المناعي الخلايا السليمة في معدتك، يزداد خطر الإصابة بسرطان المعدة."

تشرح جمعية السرطان الأمريكية ما يلي: "تصنع خلايا معينة في بطانة المعدة عادة مادة تسمى العامل الداخلي، والتي يحتاجها الجسم لامتصاص فيتامين ب 12 من الأطعمة.

في حين أن فقر الدم الخبيث هو سبب أقل شهرة للمرض، إلا أنه يظل أحد عوامل الخطر الكلاسيكية لسرطان المعدة.

في المراحل المبكرة، قد لا ينتج عن سرطان المعدة أي أعراض على الإطلاق، ولكن مع تقدم الحالة، من المحتمل أن يسبب انتفاخ البطن وفقدان الوزن وفقدان الشهية.

في كثير من الأحيان، يشكو المرضى من الشعور بالشبع حتى بعد تناول وجبة صغيرة أو يعانون من فقدان الشهية بشكل عام، قد تتبع الوجبات أيضًا حرقة في المعدة وعسر الهضم، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

ما هي أعراض انخفاض مستويات B12؟

عادةً ما تتطور أعراض نقص فيتامين ب 12 تدريجيًا وتكون واسعة النطاق، لذا فإن اكتشاف الحالة مبكرًا ليس بالأمر السهل.

ومع تقدمه، غالبًا ما يشكو المرضى من التعب المستمر والشحوب والتهاب الفم واللسان.

يمكن أن تسبب النهايات العصبية التالفة تنميلًا أو إحساسًا بالوخز في أطراف الجسم.

هذه الأعراض، التي يشار إليها باسم اعتلال الأعصاب المحيطية، هي مؤشر على أن الحالة متطورة.

ومع ذلك ، حتى النقص الخفيف نسبيًا في فيتامين ب 12 يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي ووظيفة الدماغ.