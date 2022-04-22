نظام لو كارب المسموح والممنوع 

بيروت - نادين محمد - نظام لو كارب Low-Carb Diet مصطلح مختصر لنظام Low Carbohydrate Diets، أي نظام منخفض الكربوهيدرات، يصنفه الأطباء وخبراء التغذية بأنه الأنجح والأشهر بين الأنظمة الغذائية لتخسيس الوزن.

ما هو نظام لو كارب؟ على ماذا يرتكز؟ أنواعه وما الأطعمة المسموح تناولها وما التي ينهي عنها؟ فوائده ومحاذيره...

جميع إجابات هذه الأسئلة، ستجدينها سيدتي في سطور هذا المقال....

ما هو نظام لو كارب؟



نظام لو كارب حمية غذائية تعتمد على تناول الأطعمة ذات النسب المنخفضة من الكربوهيدرات وتجنب الأطعمة السكرية والنشويات، مثل المعكرونة والخبز، ليتم تعويض نقص الكربوهيدرات من خلال تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية الغنية بالقيم الغذائية التي يحتاجها الجسم، من أجل تحقيق التوازن بين خسارة الوزن والحفاظ عليه، وبين تناول الأطعمة التي تمنح الإحساس بالشبع وتجنب الحرمان الذي يعيب بعض الحميات الغذائية.

أهمية نظام لو كارب



• أثبتت إحدى الدراسات والتي أجريت من قبل المكتبة العامة للعلوم PLOS أن نظام لو كارب يساعد على إنقاص الوزن بشكل فعال، بمعدل يتراوح بين 500 إلى 700 غرام أسبوعياً.

• يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إذ يساعد على خفض نسبة السكر بالدم والتقليل من معدل مقاومة الجسم للأنسولين.

• يساعد على تحسين الأمراض المتعلقة بالمعدة والجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، الانتفاخ، الغازات ويخفف من أعراض القولون العصبي.

• إلى تحسين المزاج والقدرة على التركيز، يساهم نظام لو كارب في انخفاض نسبة الضغط والكوليسترول في الدم.

• يقلل من أعراض الصداع النصفي وفرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

لذا يعد نظام لو كارب من أكثر الأنظمة الغذائية التي ينصح بها الأطباء، سواء لخسارة الوزن الزائد أو كحمية لعلاج أو الوقاية من بعض الأمراض.



الآثار الجانبية لنظام لو كارب ونصائح لتجنبها



يمكن للغالبية اتباع نظام لو كارب، ولكن تحت إشراف طبيب أو اختصاصي غذائي. بالمقابل، يمنع على الفئات التالية من اتباعه، وهي:

• الأطفال.

• الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

• الحوامل والمرضعات.

• من يعانون من اضطراب فقدان الشهية العصابي.

أما بالنسبة للأعراض الجانبية التي يعاني منها متّبعو نظام لو كارب والتي قد تستمر لبضعة أيام وقد تصل إلى أسبوعين، هي:

• الصداع والدوار.

• الشعور بالتعب وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

• الجوع المستمر والرغبة في تناول الحلويات.

• سوء الحالة المزاجية.

• وجود طعم غريب في الحلق مع رائحة نفس كريهة.

ويرجع الأطباء ذلك إلى انسحاب السكر من الجسم، معللين هذا الأمر بأن الاعتياد على تناول الكربوهيدرات والسكريات يصنف كأحد أنواع الإدمان، لذا ينصحون من يود اتباع نظام لو كارب إلى ضرورة التقيد بهذه الإرشادات، وهي على النحو التالي:

• عدم قطع السكريات بشكل مفاجئ.

• تناول المزيد من الماء.

• تناول السوائل الطبيعية غير المحلاة أو المحلاة ببدائل السكر المناسبة للرجيم.

• إضافة الملح الصخري أو ملح البحر.

• تناول وجبات صحية لضمان حصول الجسم على كافة أنواع الفيتامينات والمعادن.

أنواع نظام لو كارب



تتنوع الأنظمة المتبعة في نظام لو كارب، وذلك بحسب كمية الطعام المتناولة، وهي:

• نظام الـ 20 غرام كربوهيدرات

يسمح خلاله بتناول ما يعادل 20 غراماً من الكربوهيدرات فقط، من البذور الخضراوات والفواكه. فعال جداً في إنقاص الوزن، لكنه بالمقابل، يتسبب بزيادة فائقة في الوزن إذا ما تم تركه بشكل مفاجئ.

• نظام الـ 50 غرام كربوهيدرات

يسمح بتناول ما في النظام السابق وبإضافة بعض الأطعمة التي تحتوي على بعض النشويات، ولكن بكميات قليلة، لذا يعتبر بأنه أحد أنظمة اللو كاب المناسبة للمبتدئين.

• نظام الـ 100 غرام كربوهيدرات

يرتكز على تناول كمية تعادل 100 غرام من الكربوهيدرات يومياً. يناسب من يريد خسارة الوزن ولكن بصورة غير كبيرة. يسمح خلاله إلى الأطعمة السابقة بإضاف بعض الخبز، المعكرونة والبطاطس.

الأطعمة المسموح بها وغير السموح بها في نظام لو كارب

الأطعمة المسموح بها



• لحوم البقر ،الغنم والدواجن

• أسماك السردين والسلمون.

• البيض.

• الحليب ومشتقاته، من أجبان، زبدة، قشدة، زبادي...

• الخضراوات الطازجة غير الجذرية، أي التي تنبت فوق الأرض، أهمها تلك التي تحتوي على الحديد، مثل القرنبيط والسبانخ.

• المكسرات، كالجوز، اللوز وبذور عباد الشمس.

• بعض الفواكه الطبيعية، مثل العنب، البطيخ، التوت، البرتقال، الفراولة، الكمثرى، التفاح والأناناس.

• الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون، زيت حبة البركة وزيت جوز الهند.

• الإكثار من شرب الماء.



الأطعمة غير المسموح بها في نظام لو كارب



• يمنع تناول العصائر ذات النسب العالية من السكر.

• الأطعمة المعلبة والوجبات السريعة.

• الحبوب المكررة، كالأرز والقمح.

• الخبز، البطاطس، المعكرونة...

• الدهون المتحولة، ومنها الزيوت المهدرجة جزئياً أو الزيوت المهدرجة.

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