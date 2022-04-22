شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك صحى فى رمضان.. ليه لازم تبدأ أكلك بشوربة الدجاج بعد الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوربة الدجاج من الأطعمة التي يجب أن تبدأ بها طعامك على مائدة الإفطار لأسباب عديدة منها أنها تمهد الطريق لمعدتك أنك بدأت فى تناول الطعام حتى تتناول بعدها أطعمة أخرى ويمكن أن تتناولها فى البداية مع التمر ثم تذهب لصلاة المغرب وتستكمل إفطارك بعد الصلاة، فى هذا التقرير نتعرف على أهم الفوائد الصحية لشوربة الدجاج، بحسب ما ذكر موقعىwebmd و freshmenu.

الفوائد الصحية لشوربة الدجاج

يحتوي حساء الدجاج بالفعل على الكثير من الفوائد الصحية حيث يمكنك تناول المزيد من الخضار المليئة بالعناصر الغذائية وشوربة الدجاج الصحية ستدفئك من الداخل إلى الخارج مع طبقة إضافية من النكهة الحارة أو المكونات المفضلة لديك، وإليك بعض الأسباب التي تجعلك تتناوله:

تعزز قوة عظامك

عظام الدجاج غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمعادن النادرة الأخرى - وهي نفس المعادن اللازمة لبناء وتقوية عظامك مرق الدجاج المليء بمعظم هذه المعادن سيخيف التهاب المفاصل بالتأكيد.

التخلص من الوزن الزائد

يمكن أن تكون شوربة الدجاج طعامًا قليل الدسم نسبيًا: طريقة بسيطة لإزالة الدهون الزائدة يمكن أن تكون عن طريق تبريد الحساء بعد الطهي وقشط طبقة الدهون من الأعلى كما أنه يمنحك الشعور بالشبع. هذا يضمن أنك قد تناولت كمية جيدة من العناصر الغذائية وأيضًا تبقي نفسك بعيدًا عن الأطعمة الدهنية الأخرى التي يميل الشخص إلى الإفراط في تناولها.

تحسن بناء عضلاتك

من المعروف أن الدجاج مصدر كبير للبروتين والأحماض الأمينية المفيدة حقًا لنمو العضلات والأنسجة الأخرى وبالتالي ، يمكن أن يكون وعاء من حساء الدجاج إضافة رائعة في نظامك الغذائي اليومي.

بناء جدار المناعة

تشمل المكونات الرئيسية الأخرى في حساء الدجاج البصل والثوم والخضروات الإضافية التي تضيف نكهة وجرعة صحية من العناصر الغذائية المهمة اللازمة لنظام المناعة بشكل جيد.

تحارب الإنفلونزا

إذا كنت تكافح من أجل البقاء مرتاحًا في الطقس البارد، فإن حساء الدجاج يعد حلًا سريعًا، وتم استخدام حساء الدجاج لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي والربو وآلام الوجه من بين أمراض أخرى، فهى تسرع في إزالة مسببات الأمراض من الأنف.

حتى البخار الناتج عن حساء الدجاج مفيد

يمكن للبخار أن يفتح الممرات الهوائية ، مما يجعل التنفس أسهل كما أن له تأثيرًا خفيفًا مضادًا للالتهابات يمكن أن يساعد في استرخاء عضلاتك وتهدئة المضايقات الناتجة عن أعراض البرد.