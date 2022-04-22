شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الأذن الوسطى من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون ويعانى منها الكبار والصغار، في كثير من الحالات تختفي التهابات الأذن من تلقاء نفسها وقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بدواء لتخفيف الألم.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic إذا تفاقمت عدوى الأذن أو لم تتحسن ، فقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية مضادًا حيويًا وبعض الأدوية التى تخفف الألم.

تحدث التهابات الأذن بسبب البكتيريا والفيروسات، و في كثير من الأحيان تبدأ عدوى الأذن بعد نزلة برد أو عدوى تنفسية أخرى و تنتقل البكتيريا أو الفيروس إلى الأذن الوسطى من خلال قناة استاكيوس (هناك قناة واحدة في كل أذن). يربط هذا الأنبوب الأذن الوسطى بمؤخرة الحلق، و يمكن أن تتسبب البكتيريا أو الفيروس أيضًا في تضخم قناة استاكيوس، و يمكن أن يتسبب هذا التورم في انسداد الأنبوب ، مما يحافظ على تراكم السوائل الطبيعية في الأذن الوسطى بدلاً من تصريفها بعيدًا.

وهناك عوامل تزيد من خطر الأصابة بعدوى الأذن وهى:

-العمر : الرضع والأطفال الصغار (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين) أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن.

-التاريخ العائلي : يمكن أن يكون الميل للإصابة بعدوى الأذن متوارثًا في العائلة.

-نزلات البرد : غالبًا ما تزيد الإصابة بنزلات البرد من فرص الإصابة بعدوى الأذن.

-الحساسية : تسبب الحساسية التهاب (تورم) الممرات الأنفية والجهاز التنفسي العلوي ، مما قد يؤدي إلى تضخم اللحمية، و يمكن أن تسد الزوائد الأنفية المتضخمة قناة استاكيوس ، مما يمنع سوائل الأذن من التصريف، و يؤدي هذا إلى تراكم السوائل في الأذن الوسطى ، مما يتسبب في الضغط والألم واحتمال الإصابة بعدوى.

-الأمراض المزمنة : الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة (طويلة الأمد) هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن ، وخاصة المرضى الذين يعانون من نقص المناعة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة ، مثل التليف الكيسي والربو .

يعتمد علاج التهابات الأذن على العمر ، وشدة العدوى ، وطبيعة العدوى (هل العدوى هي عدوى لأول مرة ، أو عدوى مستمرة ، أو عدوى متكررة) وما إذا بقي السائل في الأذن الوسطى لفترة طويلة من الزمن.

سيوصي الطبيب بالأدوية لتخفيف آلامك أنت أو طفلك والحمى إذا كانت عدوى الأذن خفيفة ، اعتمادًا على عمر الطفل ، فقد يختار مقدم الرعاية الصحية الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كانت العدوى ستختفي من تلقاء نفسها قبل وصف مضاد حيوي.