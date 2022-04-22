شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة غنية بالكالسيوم أكثر من الحليب.. الخضروات الورقية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في أجسامنا ويشكل الكثير من عظامنا وأسناننا، كما أنه يلعب دورًا في صحة القلب ووظائف العضلات، على الرغم من أن الحليب غالبًا ما يُعتبر أفضل مصدر للكالسيوم، إلا أن الاعتماد فقط على الحليب لتقوية عظامك لا يكفي بالتأكيد، يجب عليك أيضًا أن تبحث عن الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم لعظام أقوى، في هذا التقرير 6 أطعمة غنية بالكالسيوم، بحسب موقع "Health".

6 أطعمة غنية بالكالسيوم أكثر من الحليب1. البذور

العديد من البذور غنية بالكالسيوم وتوفر العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكنك تناول البذور مثل الخشخاش والسمسم والكرفس وبذور الشيا لأنها مليئة بالكالسيوم، تحتوي هذه البذور أيضًا على بروتينات ودهون صحية فيها وهي رائعة للحفاظ على الصحة العامة.

2. الخضروات الورقية الخضراء

العديد من الخضروات مصادر جيدة للكالسيوم مثل الكالي والسبانخ والكرنب الأخضر، وهي مغذية للغاية وصحية وستساعدك على تقوية عظامك.

3. اللوز

اللوز هو وجبة خفيفة رائعة لا تحتوي على الكالسيوم فحسب، بل تحتوي أيضًا على الدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم وفيتامين E.

فقط تناول حفنة كوجبة خفيفة بعد الظهر وستبدأ في رؤية الفوائد في صحتك العامة تناولها بمفردها ولا تقرنها ببعض المكسرات الأخرى أو أي طعام آخر.

4. السردين

يمكن أن يكون السردين خيارًا رائعًا فهو غني بالبروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية مما يجعلها خيارًا رائعًا للقلب والدماغ والجلد والعظام.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بالأسماك مثل الماكريل والسلمون لأنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكالسيوم.

5. الجبن

معظم أنواع الجبن هي مصادر لا تصدق للكالسيوم بالإضافة إلى ذلك ، تمتص أجسامنا الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان بسهولة أكبر من امتصاصه من مصادر نباتية.

يمكن أن يكون الجبن خيارًا لذيذًا للحصول على جرعتك من الكالسيوم ، ولكن يجب أن تتذكر أن الجبن كامل الدسم يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة أيضًا لذلك ، تناول الجبن باعتدال.

6. الأطعمة المدعمة

يمكن تلبية احتياجاتك اليومية من الكالسيوم بالأطعمة المدعمة مثل الحبوب، وتذكر أن تختار الحبوب التي تحتوي على أقل قدر ممكن من السكر وضع بعض الفاكهة الطازجة والحليب على رقائق الفطور واستمتع بمذاق لذيذ غني بالكالسيوم.

إذا كنت نباتيًا ، فستحصل على جرعتك اليومية من الكالسيوم من هذه المصادر النباتية أيضًا:

* البطاطا الحلوة

* البذور

* البرتقال

يمكنك إضافة هذه المصادر الغنية بالكالسيوم إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن:

* فول الصويا

* بذور

* لوز

* بروكلي

* كرنب