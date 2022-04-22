شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الأمهات البدينات أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.. ممارسة الرياضة الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد زيادة الوزن أو السمنة أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة بمرض السكري من النوع 2. للأسف، السمنة آخذة في الارتفاع، ومن المتوقع أن يؤثر مرض السكري من النوع 2 على 630 مليون شخص بحلول عام 2045. ما الذي يمكن فعله لتقليل عبء السمنة ومرض السكري من النوع 2؟ هنا، يمكن للمرأة أن تلعب دورًا مهمًا.

خطر الإصابة بمرض السكري ينتقل من جيل إلى جيل، أظهرت الدراسات أيضًا أن الأطفال المولودين لأمهات بدينات أو أمهات مصابات بداء السكري من النوع 2 معرضون للإصابة بمرض السكري، على الرغم من اتباع أسلوب حياة صحي، ومما يثير القلق أن سمنة الأمهات آخذة في الارتفاع. تم تصنيف أكثر من 30 % من النساء في سن الإنجاب في الدول الغربية والآسيوية على أنهن بدينات.

ونقلت صحيفة Science Daily إن إيقاف هذه الدورة يمثل مشكلة طبية حرجة وملحة".

فوائد التمرين أثناء الحمل

التمرين أثناء الحمل مفيد لكل من الأم والطفل، وفقًا للدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Diabetes ، فإن ممارسة الأم أثناء الحمل تحفز المشيمة على إفراز بروتين رئيسي SOD3 ، مما يساعد على تعزيز الصحة الأيضية للنسل ، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

كشف الباحثون أيضًا عن كيفية منع SOD3 ، والتي تعني سوبوروإكسيد ديسموتاز 3 ، الآثار السلبية للسمنة التي تنتقل من الأم إلى النسل، ووجدوا أنه يثبط التشوهات التي يسببها النظام الغذائي عالي الدهون في استقلاب الجلوكوز لدى النسل.

بناءً على هذه النتائج ، يعتقد الباحثون أن البروتين الرئيسي SOD3 الذي تطلقه المشيمة بعد التمرين هو أمر محوري لصحة الأيض للنسل.

في الختام ، اقترحت الدراسة أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل يمكن أن تعكس الآثار الضارة لنظام غذائي غني بالدهون للأم على التمثيل الغذائي للأولاد ، وبالتالي تساعد في عكس المعدلات المقلقة للسمنة ومرض السكري من النوع 2.

ومع ذلك ، فقد حذروا من أنه نظرًا لأن دراستهم في مرحلة ما قبل السريرية ، فإن قابليتها للتطبيق على البشر تتطلب مزيدًا من الدراسات.