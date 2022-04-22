بيروت - نادين محمد - إذا تم تشخيص إصابتك بمرض الجلوكوما أو ارتفاع ضغط العين، فأنت لست وحدك؛ الجلوكوما، للأسف، مرض شائع يصيب العين ويصيب كبار السن. يمكن أن يؤدي عدم علاج الجلوكوما إلى العمى. في الواقع، يعتبر الجلوكوما السبب الرئيسي الثاني للعمى في جميع أنحاء العالم. إليك أفضل طريقة علاج ضغط العين.

طريقة علاج ضغط العين وخفض الإنسولين

تعد الخطوة الأولى لخفض ضغط العين بشكل طبيعي هي خفض مستويات الإنسولين. يمكن أن يتسبب الإنسولين في زيادة ضغط العين.

لذلك من الحكمة تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات مثل المشروبات الغازية والنشويات والحلويات والخبز.

يمكن للتغيير في نظامك الغذائي أن يحدث فرقاً كبيراً ليس فقط في صحة عينيك، ولكن أيضاً في صحتك العامة.

ألا يستحق الأمر التخلي عن بعض الأطعمة التي تحبها أو التقليل منها على الأقل من أجل حماية رؤيتك؟

طريقة علاج ضغط العين وممارسة الرياضة

نظراً لأن التمرين يمكن أن يساعدك على خفض ضغط العين، فمن الجيد أن تبدأي في دمج بعض التمارين البسيطة في روتينك اليومي. اذهب في نزهة على الأقدام أو اسبح أو اقفز على دراجتك وافعلي لعينيك وقلبك عملاً صالحاً! إذا لم يكن لديك الوقت أو المكان الآمن للمشي، ففكري في استخدام آلة الجري سواء في منزلك أو في صالة الألعاب الرياضية المحلية. بطبيعة الحال، فإن المشي في الهواء الطلق هو الخيار الأفضل، ولكنه ليس دائماً متاحاً للجميع.

طريقة علاج ضغط العين بتقليل التوتر

تماماً كما تقلل من التوتر لتقليل ضغط الدم، يجب أن تحاول تقليل التوتر من أجل تقليل ضغط عينيك حيث تم ربط المستويات المرتفعة من التوتر بارتفاع ضغط العين.

أفاد الأطباء أن التوتر هو مصدر قلق متزايد للأشخاص في جميع أنواع الوظائف. يحارب الناس التوتر بعدة طرق مختلفة. بعض الأساليب التي أثبتت جدواها هي تمارين التنفس العميق أو اليوجا أو المشي أو حتى قضاء الوقت مع عائلتك. اعثر على مخفف التوتر الذي يعمل بشكل أفضل مع نمط حياتك.

طريقة علاج ضغط العين بخفض ضغط العين

أخيراً، تناول نظاماً غذائياً صحياً! يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط العين وتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C و E و A، وكذلك الأحماض الدهنية والمعادن، على حماية العصب البصري المهم.

يعد التقليل من السكريات والكربوهيدرات بداية جيدة، ولكن هناك بالفعل أطعمة يمكن أن تساعد عينيك على العمل بشكل أفضل والحفاظ على صحة الإبصار، ويمكن تناول العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها عيناك، وينصح باتباع الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الخضروات الورقية لاحتوائها على العديد من الفيتامينات.



يعاني الكثير منا من أجل الحفاظ على نظام غذائي صحي. إذا كانت حياتك اليومية مزدحمة للغاية بحيث لا تسمح بتناول وجبات متوازنة فيجب عليك شراء بعض الفيتامينات لصحة العين؛ للحصول على احتياجات عينيك الغذائية !

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