شكرا لقرائتكم خبر عن الغدة الدرقية.. العلاج بالعقاقير ليس ضروريًا دائمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الغدة الدرقية دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي ونمو وتطور جسم الإنسان، يساعد على تنظيم العديد من وظائف الجسم عن طريق إطلاق كمية ثابتة من هرمونات الغدة الدرقية في مجرى الدم.

إذا احتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة في مواقف معينة - على سبيل المثال، إذا كان ينمو أو باردًا، أو أثناء الحمل - فإن الغدة الدرقية تنتج المزيد من الهرمونات.

كيف تعمل الغدة الدرقية:

تنتج الغدة الدرقية ثلاثة هرمونات - أي.

ثلاثي يودوثيرونين ، المعروف أيضًا باسم T3

رباعي يودوثيرونين - يسمى أيضًا هرمون الغدة الدرقية أو T4

كالسيتونين

فقط T3 وT4 هما هرمونات الغدة الدرقية المناسبة المصنوعة في الخلايا الظهارية المسامية في الغدة الدرقية، عنصر اليود - وهو أحد اللبنات الأساسية لكلا الهرمونين - لا يمكن أن ينتج عن طريق أجسامنا، وبالتالي، يمكن الحصول عليه من خلال نظامنا الغذائي واستخدامه في النهاية لصنع هرمونات الغدة الدرقية. يزيد T3 وT4 من معدل الأيض الأساسي. إنها تجعل كل خلايا الجسم تعمل بجهد أكبر، لذا تحتاج الخلايا إلى مزيد من الطاقة أيضًا.

وفقا لموقع " timesnownews" يمكن أن يؤدي التباطؤ في إنتاج الغدة الدرقية إلى: التعب الشديد، وعدم تحمل البرودة، وزيادة الوزن، وجفاف الجلد، والشعر الجاف، على سبيل المثال لا الحصر.

يعاني الكثير من الأشخاص من خمول في الغدة الدرقية ، وهي حالة تُعرف باسم قصور الغدة الدرقية، وهذا يعني أن هذه الغدة التي على شكل فراشة لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية لتنظيم عملية التمثيل الغذائي ، مما يتسبب في تباطؤ العديد من وظائف الجسم.

متى تكون هناك حاجة حقيقية لمكملات الغدة الدرقية؟

هناك خلاف كبير حول موعد بدء علاج الغدة الدرقية، كتبت هارفارد هيلث بالمجلة على الإنترنت: "قد يتعاطى الكثير من الناس أدوية الغدة الدرقية دون داعٍ، وقد يتم تحفيز الإفراط في وصف الليفوثيروكسين من خلال تقارير المختبرات عن نتائج مستويات هرمون الغدة الدرقية، وكذلك الأطباء الذين يصفون ليفوثيروكسين لعلاج الأعراض التي لا ترجع في الواقع إلى قصور الغدة الدرقية."

يوضح الأطباء أن عددًا من العوامل قد تساهم في زيادة علاج قصور الغدة الدرقية الخفيف، مثلا قد يؤدي اهتمام المريض والطبيب الأكبر بحالة الغدة الدرقية إلى مزيد من الاختبارات ويؤدي إلى مزيد من التشخيصات".

هل ينبغي إعطاء الأدوية لمن يعانون من خمول الغدة الدرقية؟

يحذر الأطباء من وجود آثار جانبية خطيرة لليفوثيروكسين ، والتي تشمل عدم انتظام ضربات القلب والأرق وفقدان كثافة العظام ، دون جني أي فائدة منه.

أفضل طريقة للتحقق من قصور الغدة الدرقية هي فحص مستوى هرمون الغدة الدرقية (TSH) في الدم، تشير مستويات TSH إلى ما تقرأ الغدة النخامية مستويات T3 و T4 في الغدة الدرقية - وبالتالي تخبر الغدة الدرقية عن مقدار هرمون الغدة الدرقية الذي يفرزه.

إذا كانت الغدة الدرقية خاملة ، فإن الغدة النخامية ستخبر الغدة الدرقية بالعمل بجدية أكبر ، وتقوم بذلك عن طريق إرسال المزيد من هرمون TSH. لذلك يمكنك تفسيره بأمان على أنه - كلما ارتفع مستوى TSH ، انخفض نشاط الغدة الدرقية.

متى يجب تناول دواء الغدة الدرقية؟

يمكن تفسير مستويات TSH على النحو التالي:

عادي = أقل من 4.0 ملي وحدة دولية لكل لتر (mIU / L).

خمول الغدة الدرقية = عندما يكون مستوى TSH أعلى من 10 ملي وحدة دولية / لتر.

عند العد فوق 10 ميكرو وحدة دولية / لتر ، هناك اتفاق موحد على أن العلاج باستخدام ليفوثيروكسين مناسب.

إذا كان مستوى TSH بين 4mIU / L و 10mIU / L ، فقد يظل العلاج مطلوبًا في مواقف مختلفة - لمختلف الأمراض والاضطرابات. لذلك ، تحدث مع الطبيب بشكل مفصل.