شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ثلث مرضى كورونا قد يصابون بأعراض طويلة الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن ما يقرب من ثلث المصابين بفيروس كورونا قد يصابون بأعراض طويلة الأمد، والمعروفة أيضًا باسم Long COVID وفقا لموقع " healthsite".

ووفقًا للدراسة فحص الباحثون بيانات 309 مرضى مصابين بكورونا كانت الأعراض الأكثر استمرارًا في المرضى في المستشفى هي الإرهاق وضيق التنفس (31 و 15 % على التوالي) ، يليه فقدان حاسة الشم (16%) في العيادات الخارجية.

قال الدكتور سون يو، الأستاذ المساعد في العلوم الصحية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "توضح هذه الدراسة الحاجة إلى متابعة مجموعات متنوعة من المرضى طوليًا لفهم المسار الطويل لمرض كورونا وتقييم كيفية العوامل الفردية مثل الأمراض المشتركة الموجودة مسبقًا والعوامل الاجتماعية والتطعيم".

ما هو مرض كورونا طويل الأمد؟

قد تظهر أعراض كورونا طويلة الأمد بعد ثلاثة أشهر من النوبة الأولية للفيروس ويبقى لمدة شهرين على الأقل، ويعتقد الخبراء أنه لا يمكن تفسيره من خلال التشخيصات الأخرى ويمكن أن يستمر لفترة طويلة أو حتى يزيد من شدة المرض، تتضمن بعض الأعراض الشائعة لكورونا طويل الأمد التي يجب أن تبحث عنها ما يلي: