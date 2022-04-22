شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مضمونة هتساعدك فى إنقاص الوزن .. منها تناول الطعام ببطء وشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى الكثيرون من طرق إنقاص الوزن التى لا فائدة منها وتعيدهم لوزنهم الزائد مرة أخرى، فالسمنة من الأمراض التى تؤثر على شكل الجسم وصحته وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة ومنها مرض السكر والضغط والقلب.

وحسب ما ذكره موقع دويتشة فيلة فأن هناك بعض النصائح لانقاص الوزن دون الرجوع مرة اخرى وهى:

1: تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا

تناول الطعام بسرعة يزيد من الرغبة في الاستمرار في الأكل، فالإحساس بالشبع وامتلاء المعدة لا يبدأ إلا بعد حوالي 20 دقيقة من تناول الوجبة ، ولتنقل على إثره معلومة "امتلاء المعدة" إلى الدماغ، لذلك ينصح بتناول الوجبات ببطء واستهلاك القليل من الأغذية.





2: أهمية الأغذية الغنية بالكربوهيدرات

تنصح معظم الحميات الغذائية بتفادي الوجبات الغنية بالكربوهيدرات لكنها مهمة جدا، فاختيار المواد الغذائية المهمة الغنية بالكربوهيدرات ضروري للجسم، وعلى سبيل المثال فخبز القمح يبقى لفترة طويلة في المعدة ويعطي الإحساس بالشبع، بالإضافة إلى ذلك تحول الوجبات الغنية بالكربوهيدرات من ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة وتسد الشهية المفرطة.





3: الإكثار من الشرب الماء لمنع الجوع

يمكن التغلب على الجوع عن طريق شرب كأس من الماء أو الشاي لملئ المعدة. وكذلك الوجبات الغذائية الغنية بالسوائل ضرورية لاتباع نظام غذائي صحي لحجمها الكبير وتوفيرها لسعرات حرارية قليلة.





4. الابتعاد عن الأطعمة التى ترفع مستوى السكر

المواد الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من المواد النشوية، مثل الدقيق الأبيض والبطاطس أو الأرز، ترفع من مستويات السكر في الدم بشكل مفرط ولا تعطي الإحساس بالشبع إلا لفترة قصيرة، عكس المواد الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من الحبوب الكاملة، فهي ترفع من مستويات السكر في الدم ببطء وتمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.





5: اختيار سليم للمواد الغذائية والاستمتاع بأكلها

يجب عدم إهمال الاستمتاع بالأكل حتى خلال اتباع نظام غذائي صحي، فاختيار المواد الغذائية الصحية بوعي وطهيها والاستمتاع بتحضير الوجبة والاستمتاع بأكلها بكل الحواس يعطي الشعور بالسعادة، ويعزز قدرة الجسم على تخفيف للوزن أيضا.