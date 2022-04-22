شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وأسوأ الأطعمة للتحكم في ارتفاع حمض البوليك والوقاية من النقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي فرط حمض اليوريك في الدم إلى مرض يسمى النقرس الذي يسبب الالتهاب والألم وتورم المفاصل، يحدث هذا عندما تبدأ بلورات اليورات (الناتجة عن المستويات العالية من حمض البوليك) في التراكم في المفاصل، والنقرس هو شكل أكثر تعقيدًا وألمًا من التهاب المفاصل ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب حاد، في هذا التقرير نتعرف على اسباب ارتفاع مستويات حمض البوليك، بحسب موقع "Health".

س: ما الذي يسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك؟

يمكن أن تكون بعض أسباب تراكم حمض البوليك:

1. استهلاك المواد الغذائية الغنية البيورين

2. السمنة

3. الإجهاد

4. الوراثة

5. أمراض الكلى

6. قصور الغدة الدرقية

7. الصدفية

إذا لم يتم علاجها، فقد يؤدي ارتفاع مستويات حمض البوليك في النهاية إلى مشاكل صحية مثل مشاكل الكلى وأمراض القلب وتلف المفاصل والأنسجة وارتفاع ضغط الدم وصعوبة السيطرة على مرض السكري.

س: ماذا تأكل عندما يكون لديك مستويات عالية من حمض البوليك؟

إذا كنت تعاني من مستويات عالية من حمض البوليك ، فيجب عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات منخفضة من البيورين إليك الأطعمة التي يجب أن تتناولها:

1. الفاكهة الطازجة (مثل الموز والتفاح والحمضيات والكرز) والخضراوات

2. البطاطس

3. الأرز والخبز

4. البيض- باعتدال

5. منتجات قليلة الدسم وغير الألبان. على سبيل المثال ، الحليب الخالي من الدسم والزبادي

6. المكسرات وزبدة الفول السوداني

س: ما الذي يجب تجنبه مع ارتفاع حمض البوليك؟

يجب عليك دائمًا تخطي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين لتقليل مستويات حمض البوليك سيساعد هذا في تقليل فرص حدوث نوبة النقرس. حاول تجنب الأطعمة التالية:

1. تجنب اللحوم الحمراء ولحم الضأن.

3. أصناف المأكولات البحرية مثل الجمبري والسردين.

4. المنتجات التي تحتوي على مستويات عالية من الفركتوز مثل الصودا وبعض العصائر والحلوى والآيس كريم والوجبات السريعة.