تعرفى على طرق استخدام منتجات العناية بالبشرة بشكل صحيح

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القاهرة - سامية سيد - هل تنفقين أموالك على منتجات العناية بالبشرة؟ ومازالت بشرتك تعانى من الجفاف وفقدت إشراقها، هناك 4 أخطاء شائعة تقومين بها بدون علم وتهدر أموالك على المنتجات، وفى السطور القادمة سنوضح لك الطريقة الصحيحة لاستخدام منتجات العناية بالبشرة وفقا لخبيرة التجميل الأمريكية جينا مارى ، بحسب ما ذكره موقع " wellandgood".

1. نسيان التقشير:

التقشير مهم للتخلص من خلايا الجلد الميتة على سطح بشرتك، لا تساعد هذه العملية على تفتيح بشرتك فحسب، بل إنها تجعل من السهل على الأمصال اختراقها بسهولة أكبر. تقول ماري: "سيسمح تقشير البشرة مسبقًا بتغلغل أعمق للمنتج". ضع في اعتبارك أنك لست بحاجة إلى التقشير كل يوم، على الرغم من ذلك - ادمج هذه الخطوة في روتينك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وستكون على ما يرام.

2. التقديم بترتيب خاطئ:

من أجل الحصول على أقصى استفادة من مصلك، سترغبين في وضعه بشكل صحيح في روتينك. وفقًا لماري ، يجب أن تبدأي باستخدام منظفك ، ثم تقشرين بشرتك إذا لزم الأمر ، ثم ضعي المصل. ستضمن هذه العملية أن بشرتك مهيأة وجاهزة لأي نشاط تقوم بتطبيقه حتى يتمكنوا من الوصول إلى عمق المسام. بمجرد الانتهاء من العلاج ، تقترح ماري الانتظار لمدة خمس إلى 10 دقائق للسماح له بالتسرب إلى بشرتك ، ثم غلقه بمرطب.

3. الفرك بدلاً من التربيت:

قد يكون من المغري وضع بعض المصل في يديك وفركه على وجهك بالكامل ، ولكن عندما تفعلين ذلك، فإنك تخاطرين بإهدار المنتج لأن الكثير منه ينتهي على يديك بدلاً من وجهك بدلاً من ذلك، قومى بضخ بعض المنتج في أطراف أصابعك واضغطى عليه في بشرتك، عند وضع السيروم ، ضعيه دائمًا بحركة تصاعدية وتجنبي فرك الجلد وشدّه، أن حركة الضغط هذه ستساعد في اختراق المنتج .

4. خلط المكونات:

مع العناية بالبشرة ، لا يعني المزيد بالضرورة أفضل، عندما تستخدمين عدة أمصال ، فإنك تخاطر بدمج المكونات التي قد تلغي بعضها البعض أو تسبب تهيجًا ، مثل الريتينول وفيتامين سي، إذا كنت تريد مصلًا يوفر العديد من الفوائد المختلفة ، فابحث عن تركيبة تحتوي على مزيج مثالي من المواد الفعالة .