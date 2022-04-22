شكرا لقرائتكم خبر عن يحافظ على صحة الفم.. كم عدد السعرات الحرارية في التفاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التفاح ، أحد الفواكه التى تعتبر خيارا جيدا لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن.هذه الفاكهة المذهلة منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، وهذا هو السبب في أن تناول تفاحة واحدة كل يوم يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن، ومع ذلك ، فإن هذه الفاكهة تحتوي على شيء يجب أن تعرفه قبل إضافتها إلى نظامك الغذائى.

وفقا لموقع " healthsite" فإن عدد السعرات الحرارية فى التفاح كالتالى:

1 تفاحة صغيرة تحتوي على 87.9 كالوري

تفاحة صغيرة تحتوي على 87.9 كالوري كوب واحد من عصير التفاح الطازج يحتوي على 196.7 كالوري

1 ملعقة صغيرة من مربى التفاح تحتوي على 11.4 سعرة حرارية

ملعقة صغيرة من مربى التفاح تحتوي على 11.4 سعرة حرارية كوب واحد من التفاح المخفوق يحتوي على 104.9 سعرة حرارية

كوب واحد من عصير التفاح يحتوي على 144.7 سعرة حرارية

1 ملعقة صغيرة من جيلي التفاح تمنحك 8 سعرات حرارية

ملعقة صغيرة من جيلي التفاح تمنحك 8 سعرات حرارية قطعة واحدة من فطيرة التفاح المفضلة لديك تحتوي على 410.8 كالوري

حقائق غذائية عن التفاحيساعد في إدارة ضغط الدم

فهي غنية بفيتامينات A و C التي تعمل بشكل رائع على التحكم في ضغط الدم.

يحمي من أضرار الجذور الحرة

يحتوي التفاح على مغذيات نباتية مثل الفلافونويد والبكتين التي تعمل كدرع لحماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

يساعد في إدارة الإمساك

يمكن للألياف الموجودة في التفاح أيضًا أن تخفف الإمساك والإسهال.

يحافظ على صحة الفم

هذه الفاكهة المقرمشة لها خصائص كاشطة يمكنها إزالة البقع من أسنانك.

جيد لصحة الجلد

كون التفاح غنيًا بمضادات الأكسدة يمكن أن يمنع علامات الشيخوخة والتجاعيد ويحافظ على بشرتك متوهجة.

يعتبر التفاح وجبة خفيفة صحية لتناولها في أي وقت من اليوم. لا تقشر التفاح وتستهلكه مع قشرته للحصول على أكبر قدر من التغذية، أيضًا ، تجنب تناول التفاح قبل الذهاب للنوم لأنه يمكن أن يتداخل مع نومك أو يؤدي إلى الحموضة.