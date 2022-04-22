شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض البهاق وأسبابه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البهاق، المعروف باسم اللوكودرما، هو اضطراب جلدي شائع نسبيًا، تظهر فيه بقع بيضاء على الجلد، هذه البقع ناتجة عن تدمير أو ضعف الخلايا الصبغية في تلك المناطق، مما يؤدي إلى تدمير الصباغ أو عدم إنتاجه، يُعتقد أن البهاق هو اضطراب متعلق بالمناعة الذاتية، في حالة البهاق يتأثر لون الجلد فقط ولكن الملمس وخصائص الجلد الأخرى تبقى طبيعية، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

ما هي أسباب الإصابة بالبهاق؟

يحدث البهاق عندما يتلف "الميلانين" الصبغة الداكنة الموجودة في البشرة والتي تعطي الجلد لونه الطبيعي أو لا ينتج، ثم تصبح المنطقة المصابة من الجلد بيضاء.

ما هي أعراض الإصابة بالبهاق؟

عادة ما يلاحظ الأشخاص المصابون بالبهاق بقعًا بيضاء أو بقعًا (زوال تصبغ) على الجلد. يبقى الجلد ذو نسيج طبيعي ، وعادة لا يكون هناك حكة أو أعراض أخرى، تكون هذه البقع أكثر وضوحًا في المناطق المعرضة للشمس ، بما في ذلك اليدين والقدمين والذراعين والساقين والوجه والشفتين.

المناطق الشائعة الأخرى التي تظهر فيها البقع البيضاء هي الإبطين وحول الفم والعينين والأنف والسرة ، قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالبهاق من نمو شعر أبيض على فروة الرأس والرموش والحواجب واللحية، وفي حالات نادرة للغاية، يمكن أن يؤثر البهاق على لون العين أو صبغة الشبكية.

كيف يتم التشخيص بمرض البهاق؟

العوامل المهمة في التاريخ الطبي للشخص هي وجود تاريخ عائلي للبهاق، طفح جلدي أو حروق الشمس أو أي صدمة جلدية أخرى في موقع البهاق قبل 2 إلى 3 أشهر من بدء إزالة التصبغ ؛ الإجهاد أو المرض الجسدي وشيب الشعر المبكر (قبل سن 35) ، سيحتاج الطبيب إلى معرفة ما إذا كان المريض أو أي شخص في أسرة المريض يعاني من اضطرابات المناعة الذاتية وما إذا كان المريض شديد الحساسية للشمس.

سيقوم الطبيب بعد ذلك بفحص المريض لاستبعاد المشاكل الطبية الأخرى، قد يأخذ الطبيب عينة صغيرة (خزعة) من الجلد المصاب، قد يأخذ أيضًا عينة دم للتحقق من تعداد خلايا الدم ووظيفة الغدة الدرقية ، سيقوم الطبيب بفحص الجلد بضوء أسود خاص يسمى" وودز لايت "، والذي يضيء مناطق البهاق.

قد يوصي الطبيب بفحص العين للتحقق من التهاب القزحية ، يمكن أيضًا إجراء اختبار الدم للبحث عن وجود الأجسام المضادة للنواة (نوع من الأجسام المضادة الذاتية)، يساعد هذا الاختبار في تحديد ما إذا كان المريض يعاني من أي أمراض مناعية ذاتية أخرى.

ما هو علاج مرض البهاق؟

هناك المزيد من الأبحاث وخيارات العلاج المتاحة أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى العلاجات التقليدية مثل نظام PUVA ، تم تطوير تقنيات جديدة ، بما في ذلك UVB ضيق النطاق ، ليزر الإكسيمر ، تطعيم الجلد وزرع الصبغة ، وربما استخدام أجهزة المناعة، اعتمادًا على عدد وحجم وموقع البقع البيضاء

تهدف العلاجات الطبية للبهاق إلى توحيد لون البشرة ، إما عن طريق استعادة اللون (الصباغ) أو تدمير اللون المتبقي، اعتمادًا على نوع العلاج ، قد يستغرق علاج البهاق من ستة إلى 18 شهرًا، تعتمد خيارات العلاج الطبي على عدد البقع البيضاء ومدى انتشارها، يستجيب كل شخص للعلاج بشكل مختلف، لا يوجد علاج واحد يصلح للجميع.

هل هناك طرق للوقاية من مرض البهاق؟

لا توجد طريقة محددة للوقاية من البهاق ومع ذلك ، يمكن اتخاذ بعض التدابير لتقليل آثارها، يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أو لا يعانون منها دائمًا استخدام المستحضرات الواقية من الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 15 أو أكثر لحماية الجلد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.