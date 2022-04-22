شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن أن تؤدى الحساسية إلى ارتفاع ضغط الدم؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تكون الحساسية الموسمية خطيرة إلا إذا أصبحت مستمرة ومزعجة وتؤثر سلبًا على أنشطتك اليومية العادية، بشكل عام، يبدأ رد الفعل التحسسي في جهازك المناعي عندما يتلامس شخص لديه حساسية تجاه مادة مثل الغبار أو العفن أو حبوب اللقاح، قد يبالغ جهاز المناعة لديه عن طريق تكوين أجسام مضادة "تهاجم" مسببات الحساسية.

بعض الأعراض الشائعة للحساسية تشمل الصفير، والحكة، وسيلان الأنف، والعيون الدامعة أو الحكة، وما إلى ذلك.

يمكن أن تؤدي الحساسية إلى ارتفاع ضغط الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Society of Cardiology ، فإن البالغين الذين لديهم تاريخ من أمراض الحساسية معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية . وجدت الأبحاث الأولية أيضًا وجود صلة بين أمراض الحساسية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالنسبة للدراسة ، فحص الباحثون بيانات 34417 فردًا أكثر من نصفهم من النساء ومتوسط ​​أعمارهم 48.5. كان هناك 1045 من البالغين في مجموعة الحساسية. أخذ الباحثون في الاعتبار العمر والجنس والعرق والتدخين واستهلاك الكحول ومؤشر كتلة الجسم ، بالإضافة إلى المجموعات الفرعية المصنفة حسب الخصائص الديموغرافية.

بعد التحليل ، وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض الحساسية كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و 57 ، من الذكور والأمريكيين الأفارقة كانوا أكثر عرضة للخطر مقارنة بالمجموعات الأخرى، يمكن أن يكون الربو أيضًا عامل خطر لضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

كيف تعرف إذا كنت تعاني من حساسية تجاه شيء ما؟

تظهر أعراض رد الفعل التحسسي عادةً في غضون دقائق من التعرض لأي شيء لديك حساسية تجاهه ، ومع ذلك ، قد يستغرق ظهورها أحيانًا عدة ساعات، على الرغم من أن ردود الفعل التحسسية يمكن أن تكون غير مريحة وتتداخل مع الأنشطة اليومية ، إلا أن معظمها بسيط. في حالات نادرة ، يمكن أن يؤدي رد الفعل الشديد إلى الحساسية المفرطة.

صدمة الحساسية ، والمعروفة أيضًا باسم الحساسية المفرطة ، هي رد فعل تحسسي يهدد الحياة تجاه بعض المواد. قد تنتفخ أنسجة الجسم ، بما في ذلك الحلق، الانخفاض السريع في ضغط الدم هو عرض آخر لصدمة الحساسية، بينما يمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر ، تشمل بعض العلامات الشائعة ما يلي: