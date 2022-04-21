شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أسباب حب الشباب في الصيف وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب شائع جدا في الصيف، وفقا لموقع " healthsite" يرتبط حب الشباب بزيادة إنتاج الزيت والتعرق وانسداد المسام التي تحدث مع درجات الحرارة الأكثر دفئًا، وهو حالة متعددة العوامل يمكن أن تتأثر أيضًا بعوامل هرمونية معينة، ولكن تزداد فرصها خلال فصل الصيف. كما أوصى ببعض الطرق للوقاية من حب الشباب خلال فصل الصيف. تحقق منها:

اختر المنظف المناسب

بالنسبة لأولئك الذين لديهم بشرة دهنية، يوصي الأطباء بمنظف رغوي يحتوي على 1 في المائة من حمض الساليسيليك. كما ينبغى أن تختارى منتجات البشرة بناءً على نوع بشرتك ورغبتك.

تجنبى الكريمات والمستحضرات

بدلاً من ذلك، يوصي الخبير باستخدام مرطب.

واقي الشمس المائي

لا يسد الواقي من الشمس ذو الأساس المائي أو الملمس غير اللامع المسام. تعتبر واقيات الشمس التي تحتوي على بودرة خيارًا جيدًا أيضًا.

نظفى وجهك بشكل صحيح

يجب عليك تنظيف وجهك مرتين يوميًا لإزالة الأوساخ والعرق .

تجنبى فرقعة البثور

قد تميل إلى فقع بثرة أو عصرها ، لكنها قد تسبب العدوى والتندب.