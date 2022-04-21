شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأكل الأسماك بطريقة صحيحة لتجنب الأضرار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسماك جزء مهم من نظام غذائي متوازن، يُعتقد أن تضمين الأسماك في النظام الغذائي يمكن أن يمنع ويعالج الكثير من الأمراض، هذا لأنه مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية وله بروتينات عالية الجودة، كما أنه منخفض في الأحماض الدهنية المشبعة وغني بالمواد المغذية لتحسين صحة القلب، لا شك أن الأسماك هي مصدر قوة للتغذية، لكن هناك بعض الأضرار وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

قالت أخصائية التغذية الهندية أنجالي مكرجي ، إن الأسماك معروفة بفوائدها الصحية ، إلا أن الدراسات الحديثة تظهر أنها تحتوي أيضًا على معادن ثقيلة تتراكم عليها على مدى فترة من الزم،. تتراكم هذه في الأجزاء الزيتية للأسماك ، نتيجة النفايات السائلة التي يتم التخلص منها في المسطحات المائية تستهلك الأسماك هذه الفضلات وتتراكم المعادن الثقيلة ببطء في أجسامها.

ما هي الآثار الضارة لتناول هذه الأسماك؟

1. غالبًا ما يؤثر الضرر الذي يلحق بالخلايا السليمة على الأجيال، يزداد خطر حدوث طفرات خلوية أيضًا مما قد يجعل الأجيال عرضة للتشوهات الجينية.

2. قد يكون الأطفال والنساء الحوامل أكثر عرضة لخطر التعرض للزئبق المفرط من الأسماك، تؤثر جرعة عالية من الزئبق على الجنين والجهاز العصبي للطفل الصغير أيضًا.

3 يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

كيف نأكل السمك بالطريقة الصحيحة؟

قدمت خبيرة التغذية أنجالي موكرجي بعض النصائح لتناول الأسماك بشكل صحيح حتى لا نتأثر بالأسماك الملوثة:

1. تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق ، مثل بومفريت وهيلسا ، 3-4 مرات في الأسبوع.

2. تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة معتدلة من الزئبق ، مثل جراد البحر والروهو ، بحد أقصى 5-6 مرات في الشهر.

3. لا ينصح باستهلاك الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق ، مثل التونة وسمك أبو سيف.