شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لمرضى السكر فى فصل الصيف.. تجنب الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن تكون أكثر حرصًا مع مرض السكري خلال الصيف، لأن الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة يمكن أن يؤثر على مستوى السكر في الدم، ويجعلك الصيف أكثر حساسية، ويمكن أن يجعل من الصعب الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة لأسباب مثل الإرهاق الحراري أو الجفاف، لذلك ، يحتاج مرض السكري في الصيف إلى مزيد من العناية والاهتمام، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لمرضى السكر في الصيف، بحسب موقع "health".

كيف يمكن أن يؤثر الصيف على مرضى السكر

إذا كنت مصابًا بمرض السكري فكن حذرًا جدًا خلال فصل الصيف، لأن الأشخاص المصابين بداء السكري يمكن أن يصابوا بالجفاف بسهولة لأنهم سيفقدون الكثير من الماء من أجسامهم، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الماء إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ارتفاع السكر يمكن أن يجعلك تتبول أكثر مما يسبب الجفاف.

والصيف يمثل تحديًا لمرضى السكر لأن بعض مضاعفات مرض السكري مثل تلف الأوعية الدموية والأعصاب، تؤثر على الغدد العرقية ومن ثم يصبح الجسم غير قادر على البقاء باردًا كما هو مفترض وهذا يمكن أن يسبب الإرهاق الحراري وضربة الشمس .

نصائح للوقاية من المشكلات المتعلقة بمرض السكري في الصيف1. ابق رطبًا

عندما يتعرض جسمك للحرارة خلال فصل الصيف ، تفقد المزيد من الماء من خلال العرق مما قد يؤدي إلى الجفاف. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى زيادة مستويات السكر في الدم. لا يؤدي الجفاف إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم فحسب، بل يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة التبول، مما يسبب الجفاف.

يمكنك تجنب الجفاف عن طريق شرب الكثير من الماء لكن ابتعد عن المشروبات المحلاة بالسكر.

2. تجنب الكافيين

هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة الرياضية لأن لها تأثير مدر للبول (تجعل الكلى تنتج المزيد من البول ، مما يؤدي إلى الجفاف) يمكن أن تؤدي هذه المشروبات إلى فقدان الماء في الجسم وارتفاع مستويات السكر في الدم لذا قلل من تناول مثل هذه المشروبات

3. فحص مستويات السكر في الدم

تحتاج إلى مراقبة مستوى السكر في الدم من حين لآخر خلال موسم الصيف يمكن أن يؤدي التواجد في الخارج في الطقس الحار إلى زيادة معدل ضربات القلب والتعرق ، مما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم قد تحتاج أيضًا إلى تغيير كمية الأنسولين التي تتناولها ، لذا استشر طبيبك إذا كنت ترغب في تغيير الجرعة.

4. ابق نشيطا بدنيا

يمكنك الحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق الموصى به من خلال البقاء نشيطًا بدنيًا للبقاء نشيطًا وتجنب حرارة الصيف ، يمكنك محاولة المشي في الصباح وبداية المساء عندما يبرد الجو أيضًا بسبب التمارين الرياضية ، قد يتقلب مستوى السكر في الدم، لذا اختبرها قبل القيام بالتمارين وبعد الانتهاء منها.

5. حاول تجنب النزول في الشمس

تحتاج إلى حماية نفسك من شمس الصيف للحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة قد تكون مفاجأة ولكن حروق الشمس تميل إلى إجهاد الجسم، وترفع مستويات السكر في الدم. لذلك ، لتجنب الحرارة الحارقة ، استخدم واقي الشمس إلى جانب ذلك ، لتجنب حروق الشمس ارتدي قبعة ونظارة شمسية ومظلة، تأكد أيضًا من إعادة وضع واقي الشمس عندما تكون بالخارج لتغطية الأجزاء المكشوفة من الجسم.

6. تناول الفواكه والسلطات

البرتقال ، والجريب فروت ، والتوت ، والكيوي ، والأفوكادو ، والخوخ ، والبرقوق ، والتفاح ، والبطيخ ، والتوت هي بعض الفواكه التي يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة ولن تزيد حتى من مستويات الجلوكوز ، فهي صحية للغاية ومليئة بالعناصر الغذائية الأساسية وبالنسبة للسلطة ، يمكنك تضمين الخيار والسبانخ والفجل وما إلى ذلك.