شكرا لقرائتكم خبر عن "أدوية التخسيس" تعرضك للخطر.. احذروها في حلقة جديدة من برنامج الدكتور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 حلقة جديدة من برنامج الدكتور، من تقديم دكتور أسامة فكرى أستاذ الجهاز الهضمى والتغذية الإكلينيكية والتي تناولت خسارة الوزن " أدوية التخسيس " وآثارها الجانبية.

يعتقد الكثير من الناس أنه بمجرد تناول حبة أو شرب شاي الأعشاب سوف يتخلص من الوزن الزائد بكل بسهولة، والحقيقة هي أن الناس في جميع أنحاء العالم يهدرون مليارات الدولارات على أدوية التخسيس التي لا ينتج عنها اى فوائد فى رحلة إنقاص الوزن، وقد تكون تجربة الأودية خطيرة على صحتك واستهلاكها له آثار سلبية، ويمكن أن تكون قاتلة.

الطبيعي لا يعني الأمان

لا تزال أدوية إنقاص الوزن التي يُزعم أنها طبيعية تحتوي على مواد غير طبيعية على الإطلاق، وقد أظهرت الدراسات أن العديد من حبوب إنقاص الوزن الطبيعية تحتوي على آثار لمركبات موصوفة ومواد أخرى من صنع الإنسان، غالبًا ما لا يتم سرد هذه المواد التي يحتمل أن تكون ضارة على ملصق هذه المنتجات.

فالمواد الطبيعية لا تزال لها آثار سلبية وعلى سبيل المثال ، نبتة العرن المثقوب هي مكمل عشبي يمكنك شراؤه بدون وصفة طبية في كل مكان، وتشير الدراسات أن الآثار الجانبية المحتملة قد يسبب القلق ونوبات الهلع وزيادة السلوك العدواني وحتى فقدان الذاكرة.

الادعاءات المبالغ فيها

كن حذرًا من أدوية التخسيس التي تقدم ادعاءات غير عادية، والحبوب التي تدعي أنك ستفقد 30 كيلو في 30 يومًا ليست فقط غير واقعية ولكنها خطيرة أيضًا، ادعى الناس أن خل التفاح وعصير الكرفس يعتبران من العلاجات المعجزة لإنقاص الوزن، و لقد ثبت أن هذه الادعاءات مبالغ فيها إلى حد كبير.

خطورة أدوية التخسيس

أسوأ سيناريو لأدوية التخسيس الخطرة يمكن أن تسبب الموت، تم العثور على حبوب أخرى تسبب السرطان، حتى لو كانت الآثار الضارة لبعض حبوب التخسيس أقل حدة ، فهي ليست آمنة بأي حال من الأحوال، و تشمل أدوية التخسيس الخطرة أعراضًا من القلق والاكتئاب إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف صمامات القلب.

المخاطر

كما هو الحال مع أي دواء، هناك مخاطر، في معظم الأحيان في شكل آثار جانبية، وفى أدوية إنقاص الوزن تشمل المخاطر:

-فم جاف.

-إعياء.

-صداع الرأس.

-زيادة معدل ضربات القلب.

-حصى الكلى.

-زيادة ضغط الدم.