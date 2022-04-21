شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة قلبك إذا كان لديك تاريخ عائلي لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المعاناة من نوبة قلبية في العشرينات أو أوائل الثلاثينيات من العمر أصبحت أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، وإذا كنت في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمرك وتعرضت لأزمة قلبية سابقة، فإن فرص إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ثانية كبيرة، لذا يجب الانتباه واتباع هذه النصائح للوقاية من النوبات القلبية، خاصة إذا كانت لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب، بحسب موقع "Health".

نصائح للحفاظ على صحة قلبك خاصةً إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب:1. الامتناع عن التدخين

النيكوتين والتبغ ضاران بصحتك العامة، ومن الأفضل تجنب التدخين لحياة طويلة وصحية، الضرر يتم إصلاحه بسرعة إذا توقف أحد أفراد الأسرة عن التدخين مبكرًا حتى المدخنين منذ فترة طويلة يمكنهم رؤية تحسنا سريعا في الصحة عند الإقلاع عن التدخين.

2. كن نشطا بدنيا كل يوم

التمرين المنتظم هو المفتاح لعيش حياة جيدة وصحية، هذا لأن النشاط يساعد الناس على التحكم في وزنهم مع تقليل فرص الإصابة بأمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول، ومرض السكري من النوع الثانى، حتى فترات النشاط الأقصر تقدم فوائد للقلب، لذلك لا تستسلم وقم بإشراك أسرتك في أنشطة مثل تدبير شئون المنزل وصعود السلالم والمشي يوميًا.

3. تناول نظام غذائي صحي للقلب

اتباع نظام غذائي جيد وصحي يمكن أن يحمي القلب ويحسن الحالات المزمنة في الجسم. تتضمن خطة الأكل الصحي للقلب الخضراوات والفواكه والفاصوليا أو البقوليات الأخرى واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون. أثناء إضافة هذه العناصر إلى وجباتك العائلية اليومية ، تأكد من تقليل تناول الملح والسكر والكربوهيدرات المصنعة للحصول على نتائج أفضل.

4. الحصول على نوم جيد

الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم جيد بشكل تلقائي يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكري والاكتئاب، ضع جدولًا للنوم والتزم به من خلال الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الأوقات المحددة كل يوم، إذا شعرت أنت أو أي شخص في عائلتك أنه حصل على قسط كافٍ من النوم ، لكنهم ما زالوا متعبين طوال اليوم، فاستشر أخصائيًا في أقرب وقت ممكن.

5. إدارة التوتر

يتعامل العديد من الأشخاص مع الإجهاد عن طريق الإفراط في تناول الطعام أو التدخين، قد يكون هذا أمرًا خطيرًا للغاية، لذا تأكد من التواصل مع العلاج النفسي لمساعدتك في التعامل مع مثل هذه المشكلات.

بينما نتفهم أن التوتر هو سمة منتظمة للحياة ، فأنت بحاجة إلى تقديم آلية تأقلم صحية يمكن أن تشمل التأمل واليوجا.

6. إجراء فحوصات طبية منتظمة

تعتبر زيارة الطبيب على فترات منتظمة فكرة جيدة، خاصة إذا كنت في فئة الخطر (لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب أو تعاني من أمراض مزمنة) يمكن أن تساعدك فحوصات الحالات المزمنة على البقاء بصحة جيدة ومنع أي حالة موجودة من أن تسبب مضاعفات أو أن تصبح قاتلة.