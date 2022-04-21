6 أنواع من الأطعمة للحصول على بشرة صحية ومتوهجة

بيروت - نادين محمد - أنواع عديدة من الأطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي للحصول على بشرة صحية، فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأساسية التي تغذي خلايا الجلد، وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وتعزز نمو الكولاجين، إليك أفضل 6 أنواع من الأطعمة؛ للحصول على بشرة صحية ونقية ومتوهجة.

الكركم مادة مضادة للميكروبات، ومضادات الأكسدة، والالتهابات، ومضادة للأورام، وقد يساعد في علاج الصدفية وسرطان الجلد وفرط التصبغ والتهابات الجلد، يمكن مضغ الكركم أو إضافة الكركم إلى كوب من الحليب قبل النوم، ويمكنك أيضاً وضع معجون الكركم على بشرتك .



2. الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو مركب يعمل كمضاد للأكسدة ويخلص الجسم من تراكم السموم التي قد تسبب الطفح الجلدي وحب الشباب والشيخوخة، ويمكن إضافة الطماطم إلى الكاري، والسلطات، والخضار المشوي أو وضع عصير الطماطم كقناع للوجه، ويجب تجنب وضع عصير الطماطم على الوجه إذا كانت البشرة حساسة.

3. الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين، والذي يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تمنع تلف الخلايا ومع ذلك، يجب تجنب الإفراط في استهلاك الجزر؛ لأنه قد يتسبب في تغير لون الجلد، ويمكن تناوله على شكل عصير أو وضعه على البشرة؛ للحصول على فوائد الجزر لبشرتك.

4. البابايا

تعمل البابايا على تحسين حركة الأمعاء والهضم، وكذلك تنظيم ضغط الدم وطرد السموم التي قد تسبب حب الشباب والتصبغ. كما وجد أن نشاط البابايا المضاد للميكروبات يساعد في علاج الحروق عند الأطفال.

يمكن تناول البابايا الناضجة وغير الناضجة، ويمكنك أيضاً وضع لب البابايا على بشرتك كل يوم للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة.

5. أوراق النيم

أوراق النيم لها خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للميكروبات، وخصائص التئام الجروح، ويمكن أن تكون أيضاً علاجاً محتملاً للسرطان .

يمكنك أيضاً غلي أوراق النيم وخلطها مع العسل ووضعها على البشرة، أو استخدم المستخلص في الحمام.

الأفوكادو المليء بالزبدة غني بالفيتامينات A، E، C، K، B-6، حمض الفوليك، النياسين، حمض البانتوثنيك، الريبوفلافين، الكولين، اللوتين، البوتاسيوم.

تساعد الدهون الصحية في الأفوكادو في محاربة الشيخوخة، كما أنها تمنع أضرار أشعة الشمس، وتحافظ على البشرة ناعمة ونضرة وتجديد شبابها.

يمكنك تناول الأفوكادو في السلطة أو وضع أقنعة الأفوكادو للوجه للحصول على بشرة صافية ورطبة ومتوهجة.

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