بيروت - نادين محمد - فوائد الجبنة الريكفورد للنساء عديدة أبرزها تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومحاربة التهاب المفاصل. فيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى لتناول الجبنة الريكفورد.

فوائد الجبنة الريكفورد

1.لصحة القلب

قد تساعد إضافة الجبن الأزرق إلى نظامك الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون الجبن الريكفورد بانتظام يكون لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بنظرائهم الذين لا يتناولونها.

يساعد الجبن الأزرق أيضاً في خفض مستويات الكوليسترول، ويمنع التهاب الشرايين وتجلط الدم في الأوردة أو الشرايين.

2. محاربة التهاب المفاصل

يمتلك الجبن الأزرق خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التهاب المفاصل.

3. منع ترقق العظام

تعد هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة لدرجة أنها قد تميل إلى الكسر حتى من خلال السقوط الخفيف. وهو أكثر شيوعاً عند النساء منه عند الرجال. الجبنة الريكفورد مصدر جيد جداً للكالسيوم المهم لصحة العظام. تحتوي واحدة من الجبن الأزرق على حوالي 150 ملليجراماً من الكالسيوم. وبالتالي، فإن تناول الجبن الأزرق يجعل عظامك صحية ويساعد في الوقاية من أمراض مثل هشاشة العظام.

4. يقوي الذاكرة

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الجبن الأزرق في تقوية الذاكرة ومحاربة مشاكل الذاكرة. يعزز استهلاك الجبن الأزرق عمل خلايا الدماغ. لذا يجب البدء بإضافة الجبن الأزرق إلى نظام أطفالك الغذائي لتحسين الذاكرة!

5. مصدر الفوسفور

الجبن الأزرق مصدر جيد جداً للفوسفور. هذا المعدن مهم جداً لصحة العظام والأسنان. يمكن أن يؤدي نقص الفوسفور إلى مشاكل متعلقة بالعظام مثل الكساح. بصرف النظر عن صحة العظام والأسنان، يؤدي الفوسفور أيضاً العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

6. يحتوي على البروتين

يحتوي الجبن الأزرق على بروتين الحليب، لذا فإن أولئك الذين لا يستطيعون شرب الحليب مباشرة بسبب عدم تحمل اللاكتوز يمكنهم اللجوء إلى الجبن الأزرق؛ للحصول على البروتين المطلوب.

7. صحة الأسنان

الجبن الأزرق صديق للأسنان. وجود كمية جيدة من الكالسيوم يجعلها جيدة لأسنانك. يساعد استهلاك الجبن الأزرق في منع ومكافحة البلاك وتسوس الأسنان.

8. تقوية المناعة

أظهرت الدراسات أن استهلاك الجبن الأزرق يعزز جهاز المناعة. يمكن أن يوفر الجبن الأزرق عدداً من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين د والبوتاسيوم والصوديوم والزنك. بمعنى آخر، يلعب دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض من خلال تزويدنا بجهاز مناعة قوي.

9. مكافحة السيلوليت

يحتوي الجبن الريكفورد على خاصية مكافحة السيلوليت وبالتالي، يمنع الدهون من التراكم في شكل السيلوليت.

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