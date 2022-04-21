كيف تتجنب نزلات البرد في الصيف.. اليكم بعض النصائح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 10:39 صباحًا

يعتقد الكثيرون أن الإصابة بنزلات البرد تحدث في فصل الشتاء فقط ولكن نزلات البرد في فصل الصيف تسبب ألم شديد في الجسم ويعانى منها الكثيرون وإذا أصبت بنزلة برد في الصيف، فسيكون الأمر مشابهاً تماماً للإصابة بنزلة برد في الشتاء، حتى لو كان الجو حاراً في الخارج، فإن الفيروس الذي يسبب نزلات البرد يمكن أن ينتشر ويصيب الناس بنفس السهولة، وذلك حسب ما ذكره موقع “هيلث لاين”.

وعندما تصاب بنزلة برد في الصيف تشعر بأنك فى حال أسوأ من برد الشتاء وذلك لأن نزلات البرد في الصيف قد تكون ناجمة عن نوع مختلف تماماً من الفيروسات، في حين أن نزلات البرد الشتوية تسبب سيلان الأنف والاحتقان، فإن نزلات البرد الصيفية يمكن أن تسبب الحمى والإسهال، وتميل إلى الاستمرار لفترة أطول من نظيراتها في الطقس البارد.

وهناك العديد من النصائح لتجنب نزلات البرد في فصل الصيف منها:

1- اغسل يديك كثيراً بالماء والصابون اغسلها لمدة 20 ثانية، وساعد الأطفال الصغار على فعل الشيء نفسه وفي حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول.

2- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

3- يمكن للفيروسات التي تسبب نزلات البرد أن تدخل جسمك بهذه الطريقة وتجعلك مريضاً.

4- ابتعد عن المرضى حيث يمكن للمرضى نشر الفيروسات التي تسبب نزلات البرد من خلال الاتصال الوثيق مع الآخرين.

5- تدرب على آداب السعال والعطس الجيدة قم دائماً بالسعال والعطس في منديل ورقي أو كم قميصك مع تغطية فمك وأنفك بالكامل حتى لا تعدي الآخرين بنزلات البرد.

6- الاهتمام بتناول طعام صحي متوازن لرفع المناعة وتجنب العادات الخاطئة التى تضعفها وتزيد فرص الإصابة بنزلات البرد.