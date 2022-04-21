ليس عليك الانقطاع عن الحلويات.. اتّبع هذه العادات اليومية لتنظيم السكّر في الدم !

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:16 صباحاً - انّ اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة توازن نسبة السكر في الدم هو أمر أسهل مما يبدو عليه. ويينما تدرك جيدا ارتفاع نسبة الغلوكوز الوشيك الذي سينتج عن تناول قطعة الحلوى المفضلة لديك، من الصعب أن تتجنب هذه الحلويات بشكل كامل.

لكن لماذا تحاول أن تقطع الحلويات بشكل كامل من نظامك الغذائي؟ ليس عليك أن تقوم بذلك بعد الآن، اذ انّ هناك طرائق أخرى تساعد على تخفيف مستويات السكر في الدم من دون الحاجة الى تغيير نظامك الغذائي أبدا.

تقول الخبيرة “جيسي انتشوسب” كاتبة ” ثورة الغلوكوز” إنه يمكن تنفيذ عادات يومية تساعد على السيطرة على مستويات السكر في الدم. نتعرف اليها في السطور الآتية:

تناول الطعام بترتيب معين

“أظهر العلم أنه اذا قمت بتناول مكونات وجبتك بترتيب خاص، يمكن أن تخفض مستويات السكر التي تحتويها الوجبة الى ٧٥ بالمئة” تقول الخبيرة. مضيفة:” اذًا انت تأكل الطعام نفسه، لكن بتداعيات سلبية أخف على جسمك”.

والترتيب المثالي لتناول الوجبة هو كالتالي: الخضار أولا، بعدها تأتي البروتينات والدهون، وأخيرا السكريات والنشويات.

كيف يتجلى ذلك في الواقع؟ على سبيل المثال اذا كنت تتناول وجبة غذاء مؤلفة من سمك السلمون والسبانخ والارز الاسمر، مع قطعة من الحلوى جانبا، فعليك، وفق نظرية “انتشوسب”، أن تبدأ اولا بالسبانخ، وبعده السلمون، ثم الارز وأخيرا قطعة الحلوى.

“ضع بعض اللباس على النشويات”

تقول الخبيرة ان هذه طريقة طريفة للقول إنّ عليك ان تضيف بعض البروتين والألياف أو الدهون الى النشويات للمساعدة في توازن سكر الدم.

“في اي وقت تتناول شيئا يحتوي على النشويات والسكر، أضف البروتين، الدهون أو الألياف. وبهذه الطريقة، يمكنك ان تخفض مستويات الغلوكوز التي ستخلقها الأطعمة الغنية بالنشويات.

مجددًا، هذا لا يعني أن الشخص لا يستطيع ان يتناول الحلويات. وتضرب الخبيرة مثالا على ذلك:” ان كنت ترغب أن تأكل “البانكيك”، أضف اليها أي نوع من زبدة المكسرات، العنب البري، او اي نوع آخر قد يزيد بعض البروتين، الألياف أو الدهون الصحية.

حرّك عضلاتك

“احدى الطرق التي أتّبعها هي استخدام عضلاتي مدة ١٠ دقائق بعد كل وجبة” تقول “انتشوسب”.

“بعد ساعة من الانتهاء من وجبتك، قم واذهب للمشي، او ربما ارقص على أنغام أغنيتك المفضلة، أو خذ كلبك للمشي في الطبيعة،اغسل الأطباق.. استخدم عضلاتك بالطريقة التي تفضّل”.

وقد دعم الباحثون هذه النظرية سابقا من خلال دراسة على ٧٨ مشاركًا انقسموا على مجموعتين: اشخاص تحركوا بعد تناول وجباتهم، وآخرون لم يقوموا بأي حركة، وأظهرت النتائج أن التمارين المنتظمة بعد الأكل، تساهم في تثبيت معدلات السكر في الدم.