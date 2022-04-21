فاكهة سحرية لصحة دماغ أفضل.. تعرّفوا اليها!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 8:48 صباحًا

اذا كان دماغك لا يتمتع بحالة صحية جيدة، فإنك قد تختبر صعوبة في التركيز وضعفًا في التفكير، او حتى النسيان. وانّ أيّ نوع من هذه المشاكل، قد يؤثر على روتينك اليومي، لذا من المهم إيجاد الطرق نحو الحل.

تعرف بعض الأطعمة بقدرتها على تحفيز القوة العقلية. فعلى سبيل المثال، إدخال كميات جيدة من الخضار والفواكه الى النظام الغذائي يعزّز المنافع الصحية.

غير أنّ فاكهةً واحدة تتمتع بنتائج ايجابية على الدماغ وقد تتخلّص من الضبابية المسيطرة عليه.

ووفق الخبير الطبي “توبي أميدور”، إن الفاكهة التي تساهم في إبقاء الدماغ مستيقظا وفي حال جيدة هي العنب البري او ما يعرف بالـ bleueberries.

ويقول “أميدور” إن الباحثين أظهروا أن تناول العنب البري كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في دعم صحة الدماغ، مشيرا الى أنّ الدلائل وجدت أن تناول هذه الفاكهة مرتبط بتخفيف مخاطر تلف القدرات الادراكية التي تنتج عن التقدم في السن، والخرف ومرض الالزهايمر.

في هذا السياق، كشفت دراسة منشورة في إحدى المجلات الصحية، أنّ عددًا من البالغين المتقدمين في السن والذين تناولوا العنب البري أظهروا ارتفاعًا في تدفق الدم الى مناطق أساسية في الدماغ. كما أظهروا تحسّنًا في الذاكرة والانتباه .

“العنب البري يزوّد الجسم بعدد من العناصر الغذائية من ضمنها الألياف وفيتامين Cو k، والمانغانيز” يقول “أميدور”.

بالاضافة الى الفوائد السحرية على الدماغ، يعدّ العنب البري ممتازًا لصحة القلب أيضًا، حيث أنّ كوبًا من العنب البري الطازج يوميا أظهر تغييرات ايجابية في زيادة نسبة الكولسترول الجيد HDL.

كذلك، يمكن للعنب البري أن يساعد في السيطرة على سكر الدم، والحفاظ على وزن صحي نظرًا لاحتوائه على كميات عالية من الألياف.

وتتمتع هذه الفاكهة بصغر حجمها، حيث يمكن اضافتها الى أي نوع من الأطباق.

ويحتوي كوب واحد من العنب البري على ٨٤.٤ سعرة حرارية، وكميات من البوتاسيوم والألياف والنشويات وفيتامين CوK والحديد والمانغانيز.