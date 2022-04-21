شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب لحرق الدهون تساعدك فى إنقاص الوزن بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون التخلص من الكيلوجرامات الزائدة أمرًا صعبًا، قد يستغرق الأمر شهورًا لحرق تلك الدهون والعودة إلى الشكل، ولكن، ماذا لو قلنا لك أنه يمكن إضافة بعض أعشاب المذهلة إلى أطباقك المفضلة التي ستحرق دهونك بشكل سريع؟ نعم ، يمكن للأعشاب والتوابل المتوفرة بسهولة في مطبخك أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد جسمك على حرق الدهون بسرعة أكبر.

وفقا لموقع " thehealthsite"، إليك 5 أعشاب قوية لحرق الدهون يمكن أن تساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي تحملها.

أعشاب لتخفيف الوزن الكُركُم

يعتبر الكركم، الغني بالكركمين، أحد التوابل الأكثر شيوعًا في أي مطبخ آسيوي، لكن هل تعلم أن هذه التوابل ذات اللون الأصفر الزاهي مفيدة لتعزيز فقدان الوزن؟ نعم، قليل من هذه البهارات في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم والتي تلعب دورًا مهمًا للغاية في إنقاص الوزن، يزيد الكركم من حرارة الجسم، والذي بدوره يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، يعتبر الكركم أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة وهو مفيد مرة أخرى لفقدان الوزن، يمكنك إضافة هذه التوابل إلى كوب من الحليب الدافئ أو العصائر أو الخضار.

القرفة

القرفة من التوابل الرائعة لفقدان الوزن، هذه العشبة المدهشة لها ميزات تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم، وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على الجسم ممتلئًا ويساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، يمكنك إضافة هذه التوابل إلى دقيق الشوفان أو الشاي أو الشاي أو كوب دافئ من الحليب أو تناوله مع الزبادي العادي للاستمتاع بفوائد هذه التوابل.

الكمون

الكمون هو نوع آخر من التوابل الرائعة لفقدان الوزن، يمكن لبذور الكمون حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع عن طريق زيادة سرعة التمثيل الغذائي وتحسين الهضم، ويقول العلم أنه عندما يكون معدل الأيض والهضم صحيين، فإن فقدان الوزن يحدث تلقائيًا، لذا، كيف يمكنك استخدام الكمون لفقدان الوزن؟ خذ ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون وانقعها طوال الليل في الماء، في صباح اليوم التالي صفي هذا الماء واشربه على معدة فارغة، هذا يساعد في منع الانتفاخ وتكوين الغازات.

الزنجبيل

عشبة الزنجبيل هى أفضل صديق لك عندما تحاول إنقاص الوزن، يمكن أن تساعد هذه العشبة في تقليل الالتهاب وتعزيز الهضم وتساعد أيضًا في كبح الشهية، يمكن أن تعزز خصائص الزنجبيل فقدان الوزن.

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود من التوابل التي يمكن أن تضاعف عملية إنقاص الوزن ثلاث مرات، الفلفل الأسود غني ببعض أهم العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A و C و K والمعادن، كما أنها محملة بالأحماض الدهنية الصحية التي تعمل بشكل رائع كمعزز طبيعي لعملية التمثيل الغذائي مما يجعلها مخزنًا لفوائد صحية لا حصر لها، بما في ذلك فقدان الوزن.