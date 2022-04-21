شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ممارسة الرياضة فى الطبيعة .. من التأثير على البشرة إلى الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تبدو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق جذابة، لكن الفوائد كثيرة للغاية، في الواقع، يعتبر تأثير التمارين الرياضية في الهواء الطلق على العقل ملحوظ للغاية لدرجة أن العلماء أوصوا بها لكل الناس .

وفقا لموقع " healthsite"، أظهرت الدراسات أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الحالة المزاجية والشعور بالسعادة عندما يمارس المرء الرياضة في الهواء الطلق بالقرب من المساحات الخضراء.

فوائد التمارين فى الهواء الطلق

يجب أن تكون التمارين والاسترخاء جزءًا من نمط الحياة، سيكون أفضل شيء إذا كنت تستطيع ممارسة الرياضة في هواء الصباح الباكر، يساعد استنشاق الهواء النقي على تزويد الأنسجة بالأكسجين، ابدأ يومك بممارسة تمارين الإطالة أو المشي السريع لمدة 10 دقائق. ثم قم بتمارين التنفس العميق لمدة 5 دقائق. بالطبع ، يجب أن يكون الاعتدال هو المفتاح. لا ينبغي للمرء أن يمارس الرياضة في الهواء الطلق، في درجات الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة ، ولا يتعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط.

التمرين له تأثير تجديد شامل، يحسن الدورة الدموية ويقوي الجسم ويزيل السموم والفضلات ويساعد أيضًا على تقليل التوتر، عندما يتعلق الأمر بالمظهر ، يمكن للشخص النحيف أن يستغرق سنوات ويساعد في البقاء شابًا لفترة أطول، كما يمد كل الأنسجة بالأكسجين ويفسح المجال للصحة والجمال. إذا كنت تعيش حياة لا توفر نشاطًا بدنيًا كافيًا ، فأنت في الواقع تشجع الشيخوخة.

تمرن لتنشيط بشرتك وشعرك

تعمل التمارين الرياضية المنتظمة أيضًا على تحسين صحة الجلد عن طريق تحسين الدورة الدموية على سطح الجلد، هذا يساعد على توفير العناصر الغذائية الأساسية للبشرة، ممارسة الرياضة تجعلنا نتعرق وتعزز إزالة السموم من خلال الجلد والعرق. هذا مفيد بشكل خاص في حالات احتقان الجلد ، مثل البثور وحب الشباب، تعمل التمارين أيضًا على تلطيخ الجلد وتحسين الدورة الدموية والأكسجين وبالتالي تضفي توهجًا صحيًا.

الشيء نفسه ينطبق على شعرك. تساعد التمارين الرياضية في تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس وبصيلات الشعر وتزويدها بالعناصر الغذائية. يعزز نمو الشعر ويسيطر على تساقطه. كما أنه يحافظ على صحة فروة الرأس ويمنع انسداد المسام، حيث يتم التخلص من السموم والشوائب من خلال العرق.

التمرين المنتظم يعني أيضًا تحسين الدورة الدموية للأطراف، أي إلى الأصابع والأظافر وأصابع القدمين وأظافر القدم. في الواقع، تفيد التمارين الجسم ككل ، لأنها تحسن قوة الدورة الدموية والجهاز التنفسي ، مما يعني أيضًا تحسين الأوكسجين. يساعد في نقل الأكسجين بشكل أكثر كفاءة إلى جميع أجزاء الجسم ، مما يضمن صحتهم الجيدة.

يخلصك من التوتر

تساعد التمارين أيضًا في تقليل التوتر وهذا بدوره يساعد في التعامل مع الحالات المرتبطة بالتوتر، مثل حب الشباب والبثور وتساقط الشعر وقشرة الرأس وما إلى ذلك. أظهرت التمارين المنتظمة تغيرات إيجابية في المواقف، والاستقرار العاطفي، والثقة بالنفس، وما إلى ذلك، هذا يقطع شوطًا طويلاً في منع مشاكل الجلد والشعر المرتبطة بالتوتر.