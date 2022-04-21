شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. كل ما تريدين معرفته عن أعراض نقص الحديد عند الأطفال وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديد أحد العناصر الغذائية الأساسية لنمو الأطفال، ويمكن أن يؤثر أى نقص فى الحديد على نمو طفلك وصحته العامة، هذه المغذيات ليست ضرورية فقط فى توفير الطاقة للحياة اليومية لكنها تلعب أيضًا دورًا حيويًا فى نمو دماغ طفلك، ويمكن أن يؤدى أيضًا إلى حالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فهذه حالة شائعة إلى حد ما بين الأطفال وقد يصعب اكتشافها في البداية، أسباب نقص الحديد هي سوء التغذية وفقدان الدم وعدم القدرة على امتصاص الحديد من المصادر الغذائية، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

أهمية الحديد للأطفال:

يساعد الحديد في حركة الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، ومن الضرورى للعضلات تخزين الأكسجين واستخدامه بشكل صحيح، ويمكن أن يؤثر نقص الحديد أيضًا على نمو طفلك وتطوره ويسبب مشاكل سلوكية، يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، حيث لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى في بعض الأحيان، يمكن أن تنخفض مستويات الهيموجلوبين لدى الطفل كثيرًا وقد يحتاج إلى نقل الدم أو العلاج بحقن الحديد.

أعراض نقص الحديد عند الأطفال:

فى معظم الأحيان تكون الأعراض الأولية لنقص الحديد خفية للغاية، فقط عندما يكون طفلك مصابًا بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ستتمكن من اكتشاف الأعراض، العلامات الشائعة لهذه الحالة هي شحوب البشرة والتعب وبرودة اليدين والقدمين وضعف الشهية والرغبة الشديدة في تناول مواد مثل الثلج، قد تظهر على طفلك أيضًا علامات تباطؤ النمو والتطور ، وسرعة التنفس بشكل غير طبيعى، ومشكلات سلوكية، والتهابات متكررة، قد تشير الأظافر الهشة أو اللسان الأحمر العميق أو التشققات في جانب الفم أيضًا إلى نقص الحديد.

نصائح وقائية:

عليك أن تدرك إضافة هذه المغذيات إلى نظام طفلك الغذائى من البداية نفسها، بمجرد فطام الطفل عن الحليب والطعام الصناعى، يمكنك البدء بتناول الحبوب المدعمة بالحديد، كما أن اللحوم والفاصوليا المهروسة مرة واحدة يوميًا ستمنح طفلك الكمية المطلوبة من الحديد.

إذا كان طفلك أكبر سنًا ، فقم بتضمين اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والفاصوليا والسبانخ في نظامه الغذائي، قلل من تناول الحليب إلى نحو 700 ملليلتر في اليوم، أضف فيتامين سي إلى طعام طفلك لأن ذلك سيساعد في امتصاص الحديد الغذائي، تعد الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل الحلو والطماطم والخضروات الورقية خيارات جيدة.

المصادر الغذائية للحديد:

يمكنك تضمين بعض الأطعمة الغنية بالحديد في نظام طفلك الغذائي لمنع هذا النقص، وتعتبر اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية مثل التونة والفاصوليا والبطاطس ذات القشرة مصادر جيدة لهذه المغذيات، الخضار الورقية مثل السبانخ والبروكلي والفواكه الجافة مثل الزبيب مليئة بالحديد، عصير البرقوق هو طعام آخر يمكنك التفكير في إضافته إلى نظام طفلك الغذائي لأنه يحتوي أيضًا على كمية عالية من الحديد.