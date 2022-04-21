شكرا لقرائتكم خبر عن بذور الشيا أم بذور الكتان .. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن بذور الشيا وبذور الكتان ذات قيمة غذائية عالية، إلا أنها تختلف عن بعضها البعض إلى حد كبير، في هذا التقرير مقارنة بين بذور الشيا وبذور الكتان التي ستساعدنا على فهم التركيبة الغذائية والسعرات الحرارية والفوائد الصحية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التركيب الغذائي

يحتوي 100 جرام من بذور الشيا على 16.5 جرامًا من البروتين و 42.1 جرامًا من الكربوهيدرات و 34.4 جرامًا من الألياف و 30.7 جرامًا من الدهون.

ومحتوى الألياف في بذور الشيا يجعلها المفضلة لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن، وتحافظ الألياف على الجسم ممتلئًا وتمنع آلام الجوع، كما أن بذور الشيا خالية من الجلوتين أيضًا.

تحتوي بذور الكتان على 28 جرامًا من الألياف لكل 100 جرام، بصرف النظر عن ذلك ، تحتوي 100 جرام من بذور الكتان على 43 جرامًا من الدهون و 30 جرامًا من الكربوهيدرات و 19 جرامًا من البروتين.

إذا قارنت بين كميتين متشابهتين من بذور الكتان وبذور الشيا، فمن المؤكد أنك ستحصل على كمية عالية من الألياف من بذور الشيا ، بينما ستحصل على كمية أكبر من البروتين من نفس الكمية من بذور الكتان.

السعرات الحرارية

100 جرام من بذور الشيا وبذور الكتان تحمل 486 و 534 سعرة حرارية على التوالي.

يحتاج جسم الإنسان إلى السعرات الحرارية للبقاء على قيد الحياةالسعرات الحرارية هي قياسات الطاقة التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل طبيعي، وتحتوي الأطعمة على سعرات حرارية يتم استخدامها عند تقسيمها من أجل الأداء السليم.

تلعب السعرات الحرارية دورًا مهمًا في إدارة الوزن، وعادة ، يجب على الشخص أن يستهلك فقط الكثير من السعرات الحرارية التي يمكن أن يحرقها الجسم للحصول على الطاقة. إذا استهلكت سعرات حرارية أكثر مما هو مطلوب، فهذا يؤدي إلى زيادة الوزن.

لفقدان الوزن، يطلب أخصائيو التغذية من الناس التركيز على تناول السعرات الحرارية أكثر من أي شيء آخر.

مغذيات أخرى

بصرف النظر عن العناصر الغذائية الرئيسية ، فإن بذور الكتان غنية بالثيامين والنحاس والموليبدينوم والمغنيسيوم والفوسفور تساهم هذه العناصر في نمو الأنسجة والنمو الخلوي ووظيفة الأعصاب.

بذور الشيا غنية بعدد من العناصر الغذائية مثل المنجنيز والفوسفور والنحاس والسيلينيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم.

الفوائد الصحية

تخدم العناصر الأساسية المختلفة الموجودة في هذه البذور أغراضًا صحية مختلفة.

تزيد بذور الشيا من مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم ، كما تنظم نسبة السكر في الدم وتخفض ضغط الدم.

من المعروف أن بذور الكتان تعالج مشاكل الجهاز الهضمي. وجدت الدراسات أيضًا أن تناول مسحوق بذور الكتان لمدة شهر إلى شهرين يمكن أن يقلل نسبة السكر في الدم الصائم بنسبة تصل إلى 20٪.

بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم كلاهما على نطاق واسع لإدارة الوزن.