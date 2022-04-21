شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر الإسراف فى تناول المشروم.. زيادة مستويات فيتامين د والتسمم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروم محبوب من قبل عشاق الطعام وعشاق اللياقة البدنية على حد سواء، وهو عبارة عن فطريات صالحة للأكل تحتوى على الكثير من المغذيات الدقيقة مثل الكالسيوم والصوديوم والألياف وفيتامين د مع المغذيات أشعة الشمس بوفرة.

فيتامين د هو أحد العناصر الغذائية الموجودة في الفطر والتي تعتبر نادرة في المصادر الغذائية، ومع هذا يمكن للفطر أن يصنع الكثير لصحة العظام وقد يحسن مستويات المناعة.

وحتى الآن قد يعتقد المرء أن الفطر هو الكلمة الثانية للتغذية والصحة الجيدة، ومع ذلك هذا ليس صحيحا تماما، ووفقًا لخبراء الصحة وفقا لموقع healthline فإن الإفراط في تناول الفطر يمكن أن يؤدى إلى نتائج عكسية على الصحة ويؤدى إلى بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

ما الآثار الجانبية لتناول الكثير من الفطر أو المشروم ؟

هل سمعت عن التوازن؟ إنها عملية تغييرات فيزيائية وكيميائية تحدث داخليًا للحفاظ على استقرار الجسم، ويقول الخبراء إن هذا أحد الآثار الجانبية للفطر إلى جانب القدرة على التكيف مع الإجهاد بشكل أفضل.

ووفقًا لدراسة في مجلة الاضطرابات العاطفية ، كان الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الفطر مثل شيتاكي والزر الأبيض وبورتوبيلو أقل عرضة للإصابة به بالكآبة على عكس الآخرين.

ومع ذلك فأن الإفراط في تناول الفطر قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات فيتامين (د) بشكل كبير ما يؤدي إلى السمية.

1.زيادة الوزن:

يمكن أن يؤدى تناول الكثير من الفطر إلى زيادة الوزن بسبب زيادة السعرات الحرارية، على الرغم من كونه طعامًا منخفض السعرات الحرارية، إلا أن الفطر يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأمعاء والإمساك والجرعة الزائدة من الفيتامينات التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

2. جرعة زائدة من فيتامين دفيتامين د:

المشروم معروف أيضًا باسم مغذيات أشعة الشمس، هو المفتاح لصحة عقلية أفضل ، وعظام أقوى ، ومناعة. ومع ذلك ، إذا كنت تأكل الفطر كل يوم وبكميات كبيرة ، فقد يؤدي ذلك إلى سمية فيتامين د. ويمكن أن يكون لجرعة زائدة من فيتامين د العواقب التالية:

ضربات قلب غير طبيعية

الالتباس

ضعف العضلات

كثرة التبول

3. تهيج القناة الهضمية:

الفطر ليس من السهل هضمه ولهذا لا ينصح الخبراء بتناوله كل يوم، فيمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الفطر إلى اضطراب صحة الأمعاء، ما يؤدي إلى حدوث التهاب وضيق في الجهاز الهضمي.