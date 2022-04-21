اعرفى فوائد زيت فيتامين E لصحة الشعر

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القاهرة - سامية سيد - يحتاج شعرنا إلى الفيتامينات لتعزيز صحته، وأحد هذه الفيتامينات التي يمكن أن تفعل المعجزات لصحة شعرك هو فيتامين E وهو الأفضل للشعر عند استخدامه كزيت لأنه يمكن أن يساعد في تغذية شعرك، فضلاً عن تقوية وتعزيز نمو الشعر، في هذا التقرير نتعرف على فوائد زيت فيتامين Eلصحة الشعر، بحسب موقع "health".

كيف يمكن لزيت فيتامين E أن يحسن صحة شعرك؟

مع التلوث والبيئة والتعرض للشمس، تتلف خصلات الشعر لدينا بشكل تراكمي، مما يتسبب في مزيد من التكسر، وتغير اللون، شيب الشعر ، والخشونة ، وحتى تساقط الشعر.

فيتامين (E) عبارة عن مجموعة من 8 فيتامينات تذوب في الدهون وغنية بمضادات الأكسدة من المهم الحفاظ على صحة جيدة لأنها تحيد الجذور الحرة في الجسم والتي من شأنها أن تسبب ضررًا كبيرًا للبنية الخلوية وخلايا الدماغ.

فيتامين (E) مفيد أيضًا لبشرتنا وشعرنا في الآونة الأخيرة ، ظهر فيتامين E كحل شامل لجميع مشاكل الشعر ، وخاصة تساقط الشعر ".

يزيد فيتامين E من الدورة الدموية في الشعيرات الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على زيادة نمو الشعر.

يعمل المينوكسيديل أيضًا عن طريق زيادة الدورة الدموية ، على الرغم من تأثيره أقوى بكثير تساعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين E على تعزيز مرونة الشعر وتألقه - وهما العاملان اللذان يتلفان عند تجفيف الشعر بالمجفف أو استخدام الحرارة لتصفيفه.

فوائد زيت فيتامين E للشعر1. يحمي فروة الرأس

هل تعانين من مشاكل مثل ظهور البثور على فروة رأسك أو رائحة فروة رأسك الكريهة أو ربما عدوى في فروة الرأس؟ إذا كان الأمر كذلك، فانتقل إلى زيت فيتامين E.

يشكل فيتامين E حاجزًا وقائيًا على الجلد للحفاظ على صحته ، ويمنع مشاكل فروة الرأس.

استخدمي الزيوت الغنية بفيتامين E لموازنة إنتاج الزيت على فروة الرأس لأنها ستمنع أيضًا فروة رأسك من الجفاف.

2. يعالج انقسام النهايات

كما أنه يساعد في علاج تقصف الأطراف النهايات المتقصفة هي نتيجة لتلف بصيلات الشعر، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين هـ في تحييد الجذور الحرة التي تسبب تلف بصيلات الشعر، لذا فإن فيتامين E يساعد في إصلاح بصيلات الشعر والتخلص من الأطراف المتقصفة .

3. يمنع قشرة الرأس

يمكن أن يلعب فيتامين E دورًا مهمًا في علاج قشرة الرأس وعلاجها. تنتج قشرة الرأس عن جفاف فروة الرأس. عندما تجف فروة الرأس ، تحصل الغدد الدهنية على إشارة للعمل بجدية أكبر لزيادة إنتاج الزيت. يبدأ هذا الزيت بعد ذلك في انسداد بصيلات الشعر مما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس وحكة في فروة الرأس.

تعمل كبسولات فيتامين E التي يتم تناولها عن طريق الفم أو زيت فيتامين E الموضعي على تنظيم الرطوبة وإنتاج الزيت على فروة الرأس ، مما يمنع حدوث قشرة الرأس.

4. يتحكم في تساقط الشعر

إذا كنت ترغبين في منع تساقط شعرك ، يمكن أن يساعد زيت فيتامين E زيت وكبسولات فيتامين E مفيدة جدًا في التعامل مع تساقط الشعر لأنها توفر تغذية مكثفة وكاملة لفروة الرأس والشعر.

إن التغذية الجيدة لفروة الرأس والشعر ستؤدي تلقائيًا إلى تساقط أقل للشعر ونمو شعر بجودة أفضل.