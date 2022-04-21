شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك صحى فى رمضان.. الجبن القريش تعزز صحتك وتشعرك بالشبع ومفيدة لعظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجبن القريش مليئة بالبروتين، وصحية لأنها لا تحتوى على سعرات حرارية عالية، يمكن اختيارها فى وجبة السحور لأنها خفيفة على المعدة، ولا تسبب الإحساس بالعطش خلال الصيام لأنها تحتوى على نسبة قليلة من الملح، لذلك فهى وجبة خفيفة رائعة، وتختلف عن منتجات الألبان الأخرى، ويتم بيعها وتقديمها طازجة.



الجبن القريش مثالية لخفض الوزن

ووفقا لما ذكره موقع WebMD فإن الجبن القريش له تاريخ طويل كغذاء قوى، حيث إنها موجودة منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أن المنتج كما نعرفه اليوم أصبح شائعًا لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى، عندما روجت له وزارة الزراعة الأمريكية كخيار رئيسى لاستهلاك البروتين، كان هدف وزارة الزراعة الأمريكية هو توفير أكبر قدر ممكن من إمدادات اللحوم للجنود المتمركزين في الخارج.

بعد الحرب ظل الجبن القريش شائعًا كغذاء للحمية، بلغت شعبيتها ذروتها خلال السبعينيات، ويظل بديلاً رائعًا لمحبي الألبان المهتمين بالنظام الغذائي.



فوائد الجبنة القريش لصحتك

معلومات التغذية..

يحظى الجبن القريش بتقدير جيد لمحتواه العالي من الكالسيوم، لكن هذا مجرد واحد من العديد من العناصر الغذائية التي تجعله يستحق الإضافة إلى نظامك الغذائي، كما أنه مصدر كبير لفيتامين ب 12 الذي يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من فقر الدم.



الجبن القريش مفيدة لصحتك

تشمل العناصر الغذائية الأخرى في الجبن القريش ما يلي:

البوتاسيوم، الفوسفور، السيلينيوم، فيتامين أ، كما يحتوي كوب واحد من الجبن قليل الدسم على:

183 سعر حرارى

24 جراما من البروتين

5 غرامات من الدهون

11جراما من الكربوهيدرات

0جرام من الألياف

9جرامات من السكر

الفوائد الصحية للجبن القريش..

الجبن القريش مصدر ممتاز للكالسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام، الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من الكالسيوم هم أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

الجبن القريش مفيدة لمرضى السكر..

الجبن القريش له تأثير محدود على مستويات الجلوكوز في الدم، خاصةً بالمقارنة مع منتجات الألبان الأخرى قليلة الدسم، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، فإن هذا يجعله بديلاً رائعًا لأنواع الجبن الأخرى.

مفيدة للعضلات..

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات خفيفة غنية بالبروتين قبل النوم مثل الجبن، يتمتعون بجودة عضلية أفضل وتمثيل غذائي أعلى، يأتي المحتوى العالي من البروتين في الجبن القريش في الغالب من الكازين، والذي - نظرًا لامتصاصه ببطء - يمكنه بناء العضلات تمامًا مثل بروتين مصل اللبن.

صحة الغدة الدرقية..

يعتبر الجبن القريش مصدرًا ممتازًا للسيلينيوم، وهو معدن أساسي يلعب دورًا مهمًا في كيفية عمل الغدة الدرقية، لذلك قد يكون مفيدًا لمن يعانون من التهاب الغدة الدرقية، يمكن تناولها مع الخضروات مثل الخيار والطماطم لزيادة فوائدها ولمنع الشعور بالعطش خلال الصيام.