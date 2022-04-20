شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة عين الأطفال المصابين بمتلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الأطفال المصابون بمتلازمة داون لخطر متزايد للإصابة بعيوب فى القلب وسرطان الدم لدى الأطفال واختلال وظائف جهاز المناعة والغدد الصماء، كما أنهم عرضة لتطوير الرؤية أو المشكلات المتعلقة بالعين، ووفقًا لجمعية متلازمة داون الوطنية يعاني ما يقرب من 35-50% من الأشخاص المصابين بمتلازمة داون من بعض أنواع مشاكل العين أو الرؤية، ويمكن علاج غالبية هذه المشكلات، خاصة عند اكتشافها فى المراحل المبكرة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

أعراض مشاكل العين أو الرؤية عند الأطفال المصابين بمتلازمة داون

يمكن أن يعاني كل من الأطفال والبالغين المصابين بمتلازمة داون من مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بالعين أو الرؤية، فيما يلي بعض الأعراض التي يجب البحث عنها:

إغلاق عين واحمرار

التحديق المتكرر

إمالة غير عادية للرأس

زيادة حساسية الضوء

رؤية ضبابية

تدلي الجفن

نصائح للحفاظ على صحة العين في متلازمة داون

يحتاج الأطفال المصابون بمتلازمة داون إلى اتباع نفس الإرشادات الخاصة بصحة العين مثل أولئك الذين لا يعانون من متلازمة داون، يتضمن ذلك اتباع نظام غذائي غني بالخضار والفواكه، والمزيد من الأنشطة في الهواء الطلق وحماية أعينهم من الأشعة فوق البنفسجية من خلال ارتداء النظارات الشمسية المناسبة.

من المهم أن يخضع الأطفال المصابون بمتلازمة داون لفحوصات منتظمة للعين، حيث تساعد فحوصات العين في تشخيص مشاكل العين قبل أن تصبح خطيرة في الأطفال، ويمكن أن تتداخل مشاكل الرؤية أو العين مع التعلم ويمكن أن تسهم أيضًا في تأخر النمو.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أو الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بأن يخضع الأطفال المصابون بهذه الحالة الوراثية لفحص العين عند عمر 6 أشهر وكل عام أو عامين بعد ذلك وفقًا لتوصية الطبيب، كما توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بإجراء فحوصات سنوية للأخطاء المقاومة للحرارة حتى سن الخامسة على الأقل.