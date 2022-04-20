شكرا لقرائتكم خبر عن أهم اختبارات تشخيص سرطان الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الغدة الدرقية ليس شائعًا، وهو من بين أنواع السرطانات الأقل فتكًا، ومن أعراض سرطان الغدة الدرقية وجود كتلة أو انتفاخ فى الغدة الدرقية، ونحو 5% فقط من عقيدات الغدة الدرقية خبيثة (سرطانية)، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهم اختبارات تشخيص سرطان الغدة الدرقية، بحسب موقع cancercenter.

تشمل الاختبارات الشائعة المستخدمة لتشخيص سرطان الغدة الدرقية ما يلى:الخزعة

يلزم أخذ عينة من أنسجة أو خلايا الحلق لأخذ خزعة، والتى يجب إجراؤها قبل بدء العلاج الخزعة، التى تتم فيها إزالة الخلايا من المنطقة من الغدة الدرقية وإرسالها إلى المختبر، هى الطريقة الوحيدة لتشخيص سرطان الغدة الدرقية بدقة.

يقوم أخصائى علم الأمراض بفحص عينة الأنسجة بالمجهر للبحث عن الخلايا السرطانية إذا تم العثور عليها، فهذا يعني وجود سرطان الغدة الدرقية.

الأشعة السينية

يمكن أخذ صورة بالأشعة السينية للصدر للتحقق ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى الرئتين لن يكون السرطان موجودًا فى الرئتين إلا إذا كان فى مرحلة متقدمة.

التصوير المقطعى المحوسب

يعد التصوير المقطعى المحوسب (المعروف أيضًا باسم الأشعة المقطعية) أحد أكثر الأدوات استخدامًا لفحص السرطان وتشخيصه وعلاجه يستخدم هذا الاختبار للكشف عن سرطان الغدة الدرقية عادةً لمعرفة ما إذا كان المرض قد انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم، لكن قد يستخدم أحيانًا لتوجيه إبرة الخزعة.

التصوير بالرنين المغناطيسى

التصوير بالرنين المغناطيسي هو أداة تصوير مصممة لإنشاء صور مقطعية مفصلة لداخل الجسم، باستخدام موجات الترددات الراديوية والمغناطيسات القوية والكمبيوتر، قد تميز أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي بين الأنسجة السليمة والمريضة.

يمكن استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص الدماغ والحبل الشوكى، وهى الأماكن التى قد ينتشر فيها سرطان الغدة الدرقية.

فحص الطب النووى

الاختبار الأكثر شيوعًا المستخدم لمرضى سرطان الغدة الدرقية هو فحص اليود المشع، والذى يتضمن ابتلاع كمية صغيرة من اليود المشع أو I-123.

غالبًا ما يستخدم هذا الاختبار في المرضى الذين يعانون من أشكال متمايزة من المرض (حليمي ، جرابي ، خلية هورتل)، ويمكن استخدامه لتحديد المناطق غير الطبيعية في الغدة الدرقية، أو لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)

هو تقنية تصوير نووي تنتج صورًا تفصيلية محوسبة للأعضاء والأنسجة داخل الجسم فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني حساسة للغاية ، لكنها لا تظهر الكثير من التفاصيل ، لذلك غالبًا ما يتم إجراؤها جنبًا إلى جنب مع التصوير المقطعي المحوسب (يسمى PET / CT).

الموجات فوق الصوتية

يمكن لهذا الإجراء غير الجراحى أن يساعد الأطباء فى تحديد حجم العقيدات على الغدة الدرقية ومعرفة عددها. قد يساعد أيضًا في تحديد ما إذا كانت العقدة المشتبه بها صلبة أو مليئة بالسوائل، حيث إن العقيدات الصلبة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، فى بعض الأحيان يتم استخدام الموجات فوق الصوتية أيضًا لتوجيه إبرة الخزعة عندما تكون العقيدات صغيرة.

تحاليل الدم

تستخدم الاختبارات المعملية المختلفة لتشخيص سرطان الغدة الدرقية ما يلى:

اختبار الجينوم المتقدم:

يفحص الاختبار الجينومى الورم على المستوى الجينى للبحث عن تعديلات الحمض النووى التى تدفع نمو السرطان. من خلال تحديد الطفرات التي تحدث في جينوم الخلية السرطانية، ويمكن لفريق الرعاية الخاص بك فهم سبب الورم بشكل أفضل وتصميم العلاج بناءً على هذه النتائج.

لوحة التغذية:

هذا الاختبار يقوم بتقييم المرضى من حيث نقص العناصر الغذائية مثل فيتامين د والحديد، ويساعد الاختبار في تحديد العناصر الغذائية التي يحتاج المرضى إلى استبدالها أو تعزيزها لدعم نوعية حياتهم.

تشمل الاختبارات المعملية الأخرى التي يمكن استخدامها اختبار وظائف الغدة الدرقية، وكذلك اختبارات مستوى الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH)، وثلاثي يودوثيرونين (T3) وهرمون الغدة الدرقية (T4). عادةً ما يتم اختبار مستويات بروتين ثيروجلوبولين قبل الجراحة وبعدها.

منظار الحنجرة

غالبًا ما يستخدم منظار الحنجرة لفحص الجزء الخلفي من الحلق نظرًا لأن الغدة الدرقية قريبة جدًا من الحبال الصوتية، فقد تؤثر عليها أورام الغدة الدرقية أحيانًا لهذا السبب، قد يرغب طبيبك في فحص الحبال أولاً باستخدام أدوات خاصة، مثل منظار الحنجرة ، إذا كان من المقرر إجراء عملية جراحية لك.