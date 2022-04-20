حليب جوز الهند مناسب للصحة الجلدية.. تعرّفوا الى فوائده!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 4:31 مساءً

يعدّ جوز الهند مصدرًا للعديد من العناصر الغذائية الأساسة في توفير صحة جيدة لوظائف الأعضاء، كما أنّ الحليب المستخلص من جوز الهند شائع الاستعمال وهو يتميز كذلك بعدّة فوائد.

وسنذكر في الآتي فوائد حليب جوز الهند للصحة الجلدية:

يمنع الشيخوخة المبكرة

يحتوي جوز الهند على كميات كبيرة من فيتامين سي C ويساعد في الحفاظ على مرونة الجلد. كما أنه غني بالنحاس ويُبطئ ظهور التجاعيد ويمنع ترهل الجلد المبكر والبقع العمرية.

يمكنكم نقع 6-7 حبات من اللوز طوال الليل وتقشيرها في الصباح، وطحنها للحصول على عجينة ناعمة، ثمَّ إضافة 5-6 قطرات من حليب جوز الهند. اخلطوا كل شيء ثم ضع العجينة على بشرة وجهكم لمدة 15 دقيقة قبل غسلها بالماء البارد.

التخفيف من حروق الشمس

يُعد تطبيق حليب جوز الهند على البشرة التي تعاني من حروق الشمس الخفيفة مفيداً “للشفاء” بشكل أسرع، نظراً لخصائصه المضادّة للالتهابات. فهو يساعد على تبريد الجلد وتقليل الألم والاحمرار.

حليب جوز الهند رائع لترطيب البشرة

يعتبر حليب جوز الهند مرطباً ممتازاً نظراً لخصائصه المهدئة. يمكنك فرك هذا السائل مباشرة على بشرتك لمدة 20-30 دقيقة لمكافحة الجفاف وتعزيز إشراق ونعومة بشرتك.

نصيحة أخرى: أضيفوا كوباً من بتلات الورد ونصف كوب من ماء الورد وكوب من حليب جوز الهند إلى الماء الساخن إلى حوض اللاستحمام. استمتعوا بهذا الحمام لمدة 15 دقيقة لترطيب بشرتكم بشكل فعّال. لن تصدقوا ما يفعله!

فوائد حليب جوز الهند في علاج بعض الأمراض الجلدية

يوفر دهن حليب جوز الهند تأثيراً ممتازاً على البشرة الجافة المتضررة من الإكزيما والتهاب الجلد أو الصدفية، وذلك بفضل الأحماض الدهنية الطبيعية الموجودة فيه. وهو منتج آمن.