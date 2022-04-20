علاجات احتقان الأنف في الصيف 

بيروت - نادين محمد - احتقان الحلق أو احتقان الأنف هو حالة يواجهه الكثير من الناس، ويمكن أن يكون ناتجًا عن أسباب مختلفة مثل التغير في الطقس وتناول المشروبات الباردة والعدوى والجيوب الأنفية والحساسية والإنفلونزا والربو وفي الحالات الشديدة التهاب الشعب الهوائية أو حتى الالتهاب الرئوي.

ما هو احتقان الحلق والأنف؟

احتقان الحلق واحتقان الأنف من المشاكل ذات المتصلة. يتسبب احتقان الحلق في تكوين المخاط في الرئتين ويشعر الشخص بعدم القدرة على التنفس بشكل صحيح. في بعض الأحيان عندما يعاني الشخص من احتقان في الصدر والحلق ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى السعال والبلغم.

احتقان الأنف ليس سوى "انسداد الأنف" بعبارة بسيطة. عندما تتورم الأنسجة والأوعية الدموية الأنفية والمجاورة مع زيادة السوائل ، فإنها تعطي الممر الأنفي إحساسًا بالانسداد وصعوبة في التنفس.

في ما يلي بعض علاجات منزلية لاحتقان الحلق والأنف:

1- العسل

سواء كان ذلك على شكل قطرات عسل ، أو حتى مجرد ملعقة صغيرة من العسل العادي مع قليل من مسحوق الفلفل، يمكن أن تساعد هذه الوصفة في تهدئة وتخفيف الأعراض بسهولة. العسل مرطب طبيعي وله خصائص ملطفة يساعد في تخفيف أعراض تهيج والتهاب الحلق. يمكن أن يخفف أيضًا من انسداد الممرات الأنفية عن طريق إزالة تكوين المخاط الزائد الذي يسبب الجيوب الأنفية.

2- استنشاق البخار:

يساعد استنشاق البخار في تخفيف انسداد الأنف. يحدث انسداد الأنف أو التهاب الأنف الحاد بسبب التهاب الأوعية الدموية المحفزة في الجيوب الأنفية ويمكن أن يكون بسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

عندما نتنفس في الهواء الرطب ، يمكن أن يخفف ذلك من الشعور بالتهيج الناجم عن انسداد الممر الأنفي كما يساعد في تليين المخاط (وهو إفراز رقيق يصنعه الأنف والجيوب الأنفية) في الجيوب الأنفية. وبذلك يمكن أن يجعل عملية التنفس أسهل ويوفر راحة مؤقتة ، إن لم يكن حلاً دائمًا ، لأنه لا يقتل الفيروس المسؤول عن العدوى. كما أنه مفيد في علاج أعراض نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية (التهاب أنبوب الشعب الهوائية مما يؤدي إلى تراكم المخاط) والسعال واحتقان الصدر وحساسية الأنف.

3-استخدمي المرطبات:

أجهزة ترطيب الهواء هي أجهزة يمكن أن تكون علاجية في تقليل احتقان الصدر والأنف. تتمثل طريقة عمل أجهزة الترطيب في إضافة الرطوبة إلى الهواء ومنع جفاف الهواء الذي يمكن أن يساهم في حدوث الاحتقان من خلال التسبب في حدوث تهيج أثناء استنشاق الهواء..

4- الغرغرة بالمياه المالحة:

يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ في تخفيف الأعراض عن طريق جلب البكتيريا (التي تسبب العدوى) إلى سطح الحلق عندما يقوم الشخص بالغرغرة. تشير الغرغرة إلى وضع سائل في فمك أو حلقك ، وإمالة رأسك للخلف ، وإثارة ذلك بالهواء من رئتيك.



يساعد هذا الإجراء على تنظيف أو تطهير تجويف الفم وإزالة المخاط المتراكم في تجويف الجهاز التنفسي. يحتوي الملح الموجود في الماء الدافئ على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب.

4- حليب الكركم:

يمكن أن يساعد الكركم في تقليل حساسية الجلد لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات تعمل بشكل فعال في تقليل الميكروبات وتمنع نشاط الفطريات في الجسم. يعمل الكركمين المركب كمضاد للحساسية ويمنع الحساسية. يمكن لخصائص الكركم المضادة للالتهابات أن تهدئ البشرة وتقليل الندوب وتمنع المزيد من التشققات وتزيل الندبات الموجودة بالفعل.

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